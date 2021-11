Autostole skuffer i ny test

Når man har børn med i bilen, er deres sikkerhed altafgørende, og derfor skal man sørge for at investere i en gennemtestet og sikker autostol.

Sammen med en række europæiske bilklubber har FDM gennemført årets anden store test af autostole, og resultatet viser, at det kan knibe med sikkerheden blandt de såkaldt kombi-autostole.

Stolene er bygget til at kunne følge barnet gennem flere år, så man ikke skal investere i de typiske tre autostole, som er nødvendige, når stolene skal passe til barnets alder og størrelse.

Men kombi-autostolene er et kompromis, og sikkerheden er ikke lige så god som på regulære autostole. Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Testen viser, at belastningen af testdukkerne i kombi-stolene var højere end i andre stole. De forskellige måder at fastspænde barnet i kombi-autostolene øger desuden risikoen for at begå fejl.

- Mens sikkerheden for autostolene til især i de mindste børn generelt er meget høj, klarede flere af de såkaldte kombi-stole sig ikke helt så godt. Ud over sikkerheden snubler flere af dem, når det gælder montering og betjening. I stedet for at købe en one-size-stol anbefaler FDM, at man køber en god og sikker autostol, der passer til barnet nu og her, og så udskifter stolen i takt med, at barnet bliver større, siger Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

- Det kan godt være, at det er lidt dyrere, men hellere det end at gå på kompromis med sikkerheden, siger han.

27 autostole er med i efterårets test. 10 må nøjes med bedømmelsen 'betinget anbefalet', mens tre dumper - en af dem på uønsket kemi og to på dårlig sikkerhed. De bedste stole er til de helt små børn.