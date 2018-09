Av av!: Sagsøger bilgigant for 69 milliarder kroner

Investorerne mener, Volkswagen burde have gjort dem opmærksomme på, at dieselskandalen var på vej

1670 søgsmål fra vrede investorer.

Det er den næste store dønning efter dieselskandalen, som VW-koncernen skal finde en vej over. Siden det i 2015 blev opdaget, at Volkswagen bevidst havde snydt med sine bilers forureningstal, har giganten mistet både troværdighed og penge. Mange penge.

Men selv om Volkswagens jolle indtil nu har klaret heftige bøder på både 27 og 7,5 mia. kroner, så er det skumsprøjt sammenlignet med den dønning, som investorerne nu har sendt mod bilproducenten. Det samlede erstatningskrav i de mange søgsmål løber nemlig ifølge Reuters op i intet mindre end 69 milliarder kroner.

Rundt regnet det samme som tre Storebæltsbroer eller Armeniens samlede bruttonationalprodukt.

VW forhandlede om forlig

Investorerne er sure over, at de ikke blev gjort opmærksomme på Volkswagens snyderi, før det blev offentligt kendt. Afsløringen fik gigantens aktiekurs til at falde drastisk, og efter få dage havde aktierne mistet mere end en tredjedel af deres værdi.

Investorerne argumenterer derfor for, at de kunne have undgået at tabe penge, hvis de var blevet underrettet om skandalen. Og at sagens omfang faktisk også gav dem krav på det.

Hos Volkswagen er man dog ikke helt enig. Selv om koncernen har indrømmet snyd, mener man ikke, at man også havde pligt til at advisere investorerne tilbage i 2015.

Ifølge Reuters påpeger VW blandt andet, at man dengang var i fuld gang med forhandlingerne om et forlig, da nyheden kom frem. Og dertil kommer, at de amerikanske myndigheder tidligere havde givet langt mindre bøder for samme type overtrædelser. Man havde altså med andre ord ikke forventet den voldsomme skandale.

Hvem af de to parter, der har ret, skal nu afgøres ved retten i Braunschweig - en by ikke langt fra VW's hovedkvarter i Wolfsburg. Sagen er gået i gang i denne uge.

