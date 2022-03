Av! Så dyr bliver deres nye sportsvogn

Mercedes' sportslige AMG-afdeling har genoplivet det for den tyske bilproducent berømte SL-navn i en helt ny roadster, og nu har den danske importør de danske priser klar.

Og nok er det fristende at forestille sig, at man slår taget ned på en lækker åben Mercedes med V8-motor og masser af hestekræfter og sætter kurs mod nære kyster, men billigt er det ikke.

Den billigste version, AMG SL55 4Matic+, kommer nemlig til en startpris på 3.195.000 kroner, og for det får man en roadster med en biturbo-V8'er, der yder 476 hk.

Vil man gerne have flere kræfter, skal man op i AMG SL63 4Matic+, for her yder motoren 585 hk. Til gengæld er startprisen også steget til 3.775.000 kroner.

Begge versioner kommer med firehjulstræk og en ni-trins automatgearkasse samt aktiv bagakselstyring.

I AMG SL vender Mercedes tilbage til klassiske dyder, når det handler om taget, for roadsteren kommer med et almindeligt blødt stoftag. Til de koldere dage kommer bilerne med udstyr, som Mercedes kalder for Airscarf. Kort fortalt sørger det for at holde skuldre og nakken varme på de køligere dage.

Roadsteren yder mellem 476 og 585 hk. Foto: Mercedes-AMG

Her er ingen metal foldetag, men almindeligt blødt stoftag. Foto: Mercedes-AMG

Det intime interiør i roadsteren. Foto: Mercedes-AMG

Dyrt ekstraudstyr

Når man bevæger sig i de luftlag, som en Mercedes-AMG SL hører til i, er det ikke kun startprisen, der er høj. Det er også dyrt at sætte krydser på listen over ekstraudstyr.

Vil man for eksempel have den såkaldte AMG Nightpakke, skal man af med 17.415 kroner, mens AMG aerodynamikpakken koster 65.012 kroner. Er man til detaljer i kulfiber, koster AMG eksteriør-kulfiberpakken 111.450 kroner.

Den ny Mercedes-AMG SL lanceres i Danmark i løbet af 2022, oplyser Mercedes.