Avancerede hybridbiler hitter: Forhandlerne har aldrig solgt så mange på en måned

I januar alene er flere plug-in hybridbiler blevet indregistreret, end man sidste år kunne sælge på et halvt år. Afgiftsnedsættelse og positiv omtale har haft stor betydning, mener direktør for bilforhandlernes brancheorganisation.

Grønt fokus, nedsat afgift og gode tilbud har sandsynligvis givet flere danskere mod på de mere avancerede hybridbiler. I januar kom rekordmange ud at køre i en såkaldt opladningshybrid, der både har traditionel forbrændingsmotor og en elmotor, der skal lades op i stikkontakten.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører, som brancheorganisationen Bilbranchen har analyseret.

I alt blev 356 plug-in hybrider indregistreret i løbet af årets første måned, og det er mere end halvdelen af, hvad det lykkedes forhandlerne at sælge i hele 2017. Dertil kommer, at der aldrig tidligere er solgt så mange biler af denne type på en måned. I januar sidste år blev kun 10 biler eksempelvis sendt på gaden.

Flere private vælger plug-in

Thomas Møller Sørensen, der er direktør i brancheorganisationen Bilbranchen, forudsiger, at 2018 bliver et godt år for plug-in hybridbilerne. Og årsagen skal ifølge ham findes i de seneste tre års afgiftsnedsættelser, der har rykket biltypen inden for økonomisk rækkevidde for flere.

- Det har bidraget positivt til salget. Hybridbilerne bygger på dyrere teknologi, så de har nydt godt af, at man har sænket den prisbaserede afgift. Og især den seneste sænkning i efteråret har været god for bilerne, fordi man har valgt at belønne de brændstofeffektive biler, siger Thomas Møller Sørensen.

Ifølge direktøren er det især private bilkunder, der står bag den store stigning. 70 procent af de nye opladningshybrider blev solgt til private i januar, hvilket samtidig også er en større andel end sidste år. Her fik de private kunder kun nøglerne til lidt over halvdelen af det samlede antal nye plug-in hybrider.

- Efterspørgslen er kommet, i takt med at afgiften er blevet ændret, og vi har fået nogle gode pristilbud. Folk regner på det, og det ser vi nu. Det er de private, som tager plug-in bilerne til sig, siger Thomas Møller Sørensen.

Et stort skridt

Opladningshybriderne har længe stået i skyggen af de mere simple hybridbiler uden ledning. De har også både forbrændingsmotor og elmotor, men skal i modsætning til plug-in hybriderne ikke lades op hjemme i carporten.

Selv om det betyder, at de 'almindelige' hybridbiler ikke kan køre nær så langt på ren strøm som plug-in hybriderne, er de stadig langt mere populære. Sidste år købte danskerne lidt over 7000 biler, og i den første måned af 2018 blev knap 1000 'almindelige' hybridbiler indregistreret.

Ifølge Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen, handler det især om ledningen.

- Det er et stort skridt at tage som forbruger at få installeret laderen derhjemme og vænne sig til både at fylde brændstof på og lade bilen op. Det har været en barriere, som skulle overvindes for mange, siger han.

Den mest populære 'almindelige' hybridbil i Danmark har de seneste mange år været en Toyota Yaris Hybrid. Alene sidste år solgte Toyota 2600 af denne model. I klassen for opladningshybrider er især Kia Niro og VW Golf GTE populære.

