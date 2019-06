Ay, caramba! Fabriksnye biler gemte 180 kilo metamfetamin

Et sted mellem Fords fabrik i Hermosillo, Mexico og Canadas Ontario-provins går en gruppe narkosmuglere formentlig rundt med temmelig røde ører.

Deres storstilede plan om at smugle 180 kilo metamfetamin i fabriksnye biler ser nemlig ud til at være gået helt galt. Eller op i røg om man vil. I stedet for at nå ud til distributørerne er det havnet i hænderne på canadisk politi.

Det skriver Automotive News.

Ideen var ellers overbevisende. Ford sender sine Fusion-modeller via tog fra Mexico til Canada, og et sted på vejen har bagmændene fået adgang til bilerne. Uden at blive opdaget er det lykkedes dem at udskifte reservehjulene i bilernes bagagerum med nogle, der i stedet for luft var fyldt med metamfetamin.

Opdaget ved et tilfælde

Bilerne er herefter trillet ufortrødent videre mod nord, men af uvisse årsager er planen blevet afsporet i Canada.

I stedet for at blive fundet af distributørerne fik en medarbejder hos en Ford-forhandler i Bolton, Ontario tilfældigt øje på en bagagerumsmåtte, der ikke passede ordentligt. Det var dog ikke måtten, der var fejlbehæftet, men derimod det meth-fyldte reservehjul, der ikke passede.

Det var i december sidste år. Siden har politiet fundet lignende reservehjul i biler ved 13 forhandlere, ligesom man to gange har stoppet biltog med narkotika ombord.

Ifølge Automotive News er det beslaglagte metamfetamin op mod 4,5 mio. dollar værd (svarende til 30 mio. kroner), hvis det blev solgt på gaden.

Politiet: Organiserede kræfter står bag

Canadisk politi arbejder ifølge Automotive News ud fra en hypotese om, at narkotikaen aldrig skulle være nået ud til forhandlerne.

Politiinspektør Rob Henderson, der er leder af efterforskningen hos Ontario Politis afdeling for organiseret kriminalitet, kalder det overfor mediet 'en fejl', der muligvis allerede er sket, da bagmændene skiftede reservehjulene ud.

Politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, men politiinspektøren tør godt røbe, at man mistænker organiserede kræfter for at stå bag.

- I denne sag mener vi, at en bilproducent og et togselskab er blevet udnyttet af en veletableret kriminel gruppering, siger Rob Henderson til Automotive News.

Bagmændene er siden stoppet med at bruge biltogene til smuglervarer, skriver mediet.

