Bandittens legendariske filmbiler sat til salg

Meget få bilmodeller opnår samme status, som den Pontiac Firebind Trans Am, der skal under hammeren hos det amerikanske auktionshus Barrett-Jackson i slutningen af september.

Bilen, der har tilhørt den nu afdøde skuespiller Burt Reynolds, er nemlig en eksakt kopi af den bil, samme mand førte til berømmelse i filmen ’Smokey and the Bandit’ fra 1977.

I rollen som Bandit brugte han her sportsvognen med en ildfugl på kølerhjelmen til at aflede politiets opmærksomhed, mens kompagnonen Cledus forsøgte at køre en lastfuld Coors øl fra Texarkana i Texas til Atlanta, Georgia, på 28 timer - en tur på 1080 kilometer.

Tid til at skalere ned

Replikaen, som Burt Reynolds selv har fået bygget, er en del af skuespillerens samling af filmbiler. Og den sorte Trans Am er ikke den eneste bil fra samlingen, der nu skal på auktion.



Også en Pontiac Firebird Formula sportsvogn, der er en kopi af bilen fra ’Hooper’ (1978), og en Chevrolet R30 pickup fra ’Cannibal Run’ (1981) skal under hammeren.

Burt Reynolds besluttede at sælge bilerne umiddelbart før sin død 6. september, skriver Barrett-Jackson i en pressemeddelelse.

- Gennem årene har jeg haft mange forskellige biler, som jeg har beholdt i et stykke tid. Men det er blevet tid til at skalere lidt ned, sagde han angiveligt før sin død til auktionshuset.

Originalerne blev skrottet

De rigtige filmbiler blev efterfølgende skrottet af filmselskabet, og bilerne fra stjernens samling er derfor umiddelbart det tætteste, man kommer på originalerne i dag.

- De originale biler, der blev brugt i filmene, blev bortskaffet på grund af risikoen for erstatningsansvar. Universal Studios ville ikke give lov til at sælge bilerne, da de måske havde fået skader på deres chassis af de stunts, de udførte, siger bilbyggeren Gene Kennedy fra Bandit Movie Cars, der har samlet replikaen, i pressemeddelelsen.

Man skal være registreret køber for at kunne se, hvad bilerne er vurderet til, men i 2016 løb prisen for en Pontiac Firebird Trans Am, der blev brugt til at promovere ’Smokey and the Bandit’ tilbage i 70’erne, op i 3,5 millioner kroner hos Barrett-Jackson auktionshuset.

