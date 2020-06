Begår du denne fejl i bilen? Det kan have fatale konsekvenser

En bil bruges til mange formål, og af og til er det blandt andet at fragte en masse ting, f.eks. på vej hjem fra det lokale byggemarked eller en tur i Ikea.

Men at have de mange løse ting i bilen er ikke uden risiko og kan i tilfælde af en ulykke ved selv lavere hastigheder ende fatalt. Det viser en crashtest, som FDMs tyske søsterorganisation, ADAC, har lavet af biler pakket med indkøb fra et møbelhus.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

I en af testene blev i alt 145 kg diverse kasser og løse genstande læsset ind i en typisk mellemklassebil uden større omtanke, hvorefter en kollision blev simuleret ved at lade bilen køre frontalt ind i en mur med 45 km/t.

Trods den forholdsvis lave fart blev det ene forsæde revet løs, og hovedstøtten blev flået af. Begge testdukker foran blev klemt fast, og den ene dukke blev desuden ramt i hovedet af genstandene med så stor kraft, at det i et virkeligt uheld havde medført livstruende skader.

- Mange er ikke klar over risikoen at køre med løse genstande i bilen og de kræfter, der udløses ved et sammenstød. Men som testen viser, kan det nemt ende fatalt. I denne test udløste det 145 kg tunge gods ved sammenstødet en kraft svarende til syv ton, men selv mindre mængder kan have fatale konsekvenser, siger Søren W. Rasmussen., bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

Gør det rigtigt

ADAC testede i samme ombæring, hvilken forskel det gør, hvis bilen er pakket korrekt, og tingene er spændt ordentligt fast. Ved samme kollision og hastighed forblev det samme indhold holdt fast og udgjorde dermed ingen fare for hverken fører eller passager.

- Forskellen på de to crashtest understreger vigtigheden af at pakke bilen korrekt. Også selvom mange undskylder sig med, at de ikke skal ret langt og kun kører langsomt. Kan man ikke have det hele på én gang, må man køre to gange fremfor at gå på kompromis med sikkerheden. Alternativt må man bruge en trailer eller en kassevogn, siger Søren W. Rasmussen.

- Også bilproducenterne kan blive bedre til at anvise, hvordan gods kan spændes fast. Blandt andet med stropper i bilen og en tydelig markering af, hvor i bilen disse kan fastgøres. Derudover bør lodrette sikkerhedsnet, der kan adskille kabine og bagagerum, være standard i stationcars og andre større biler. Det er desværre langtfra tilfældet i dag. I sidste ende er det dog op til den enkelte bilejer at sørge for, at bilen er pakket forsvarligt, siger han.

Sådan pakkes bilen korrekt

- Store og tunge ting lægges nederst og gerne helt op til bagsædet eller på gulvet.

- Sørg for, at ting ikke ligger løst og ikke kan bevæge sig i tilfælde af en kollision.

- Brug seler og stropper til at spænde godset fast. De kan ofte fastgøres ved særlige kroge i bilen – se instruktionsbogen.

- Saml mindre genstande i én boks.

- Brug bilens sikkerhedsnet, hvis den har et sådant.

- Sørg for, at der stadig er et godt udsyn bagud.

- Overlæs ikke bilen. Kør i stedet to gange eller brug en trailer.

- Foldes bagsædets ryglæn forover, skal man være særlig opmærksom på løse genstande i bilen.

