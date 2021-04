Bekræfter: Vil bygge ny sportsvogn

Rygterne om, at Toyota ville lancere en efterfølger til sportsvognen GT86, som den japanske bilproducent sendte på gaden for snart ti år siden, har svirret længe. Nu bekræfter Toyota, at de vil bygge en arvtager til sportsvognen, og at den ny skal hedde GR 86.

Modellen skal tage udgangspunkt i de samme principper med lav vægt, lavt tyngdepunkt og køreegenskaber, som skal give chaufføren smil på læben.

Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

Bilgiganten introducerede sportsvognen GT86 tilbage i 2012 som et resultat af et samarbejde med Subaru.

Den nye generation af sportsvognen føjer sig til den voksende portefølje af sportsmodeller under Toyotas Gazoo Racing motorsportsbrand, GR. Det er også årsagen til, at modellen nu skal hedde GR 86 i stedet for GT86.

Interiøret er Toyota, som vi kender det fra mærkets øvrige modeller. Foto: Toyota

Her er mange designligheder med de øvrige GR-modeller. Foto: Toyota

Sjove køreegenskaber

Sportsvognen bliver den tredje globale model under Toyotas motorsportsbrand, hvor GR Supra kom først i 2019 efterfulgt af GR Yaris i 2020.

Målet med både den gamle GT86 og den ny GR 86 har aldrig været, at den skal være en raket på de lange lige strækninger. I stedet skal sportsvognen være en let, agil baghjulstrækker, som skal være underholdende at køre. Derfor tæller ingredienserne blandt andet også en lav vægt på 1270 kg, et meget lavt tyngdepunkt og et karrosseri, der er blevet 50 procent stivere, i forhold til GT86. Motoren bliver en 2,4-liters benzinmotor.

Den helt ny GR 86 vil blive introduceret flere steder i verden - herunder i Europa. Flere detaljer om bilens teknik og specifikationer følger senere på året.

