Bekræftet: Tømmermænd skader din evne til at køre bil

Det har ’alvorlige konsekvenser’ for din evne til at køre bil, når du sætter dig bag rattet med tømmermænd, viser nyt studie

Det er dagen derpå, og du har det ad helvede til.

Den sidste af de mange dråber alkohol fra aftenen før er ude af kroppen, promillen er 0,0, og så skulle der jo ikke være noget i vejen for at smække rumpetten i førersædet, tænde bilens motor og sætte af sted.

Alligevel er du nu til større fare for dig selv og dine medtrafikanter, end hvis du var blevet i sengen og havde plejet dine tømmermænd.

Det viser et nyt studie, som samler 40 års forskning på området.

Markant dårlige reaktionstid

Studiet er udarbejdet af forskere ved University of Bath i England, og en af dets hovedforfattere, doktor Sally Adams, fortæller, at koncentrationsevne og hukommelse ikke er fuldt ud genoprettet, bare fordi den sidste rest af alkohol er ude af blodet.

- Studiet viser, at tømmermænd kan have alvorlige konsekvenser for ens evne til at udføre hverdagsaktiviteter såsom at køre bil eller passe sit arbejde, siger hun.

Ifølge en af de undersøgelser, som studiet samler sine oplysninger fra, svækker tømmermænd ens reaktionstid med næsten 20 procent.

Se også: Kommuner scorer kassen: Tjener lille milliard på parkering

Klausul mod tømmermænd

I studiet lyder en af forskernes konklusioner, at virksomheder inden for bestemte brancher bør overveje at ’revidere deres retningslinjer af sikkerhedsmæssige årsager’.

Forskerne hentyder her til transportbranchen, for eksempel taxakørsel, som de altså mener kan have fordel af at indføre særlige retningslinjer for at møde på arbejde med tømmermænd.

Studiet fra University of Bath er lavet ved at lokalisere 770 studier, som er publiceret over en periode på 40 år, hvorefter de 11 mest relevante er blevet systematisk gennemgået.

Se også: Kort før deadline: Testcentre arbejder i døgndrift for at godkende nye biler