Benzinselskab åbner første lynladestation her

OK vil bygge et landsdækkende netværk af ladestandere, og nu åbner selskabets første lynladestation i Aarhus

Det bliver nu lettere for aarhusianske elbilejere at få ny strøm på maskineriet på hurtig vis.

Traditionelt har vi kendt selskabet OK som leverandør af benzin og diesel, men sådan er det faktisk ikke helt længere.

Selskabet er nemlig i gang med at udbygge et landsdækkende netværk af ladestandere, og inden længe vil OK åbne selskabets første lynladestation i Aarhus-området.

Det oplyser OK i en pressemeddelelse.

Den nye OK-lynladestation vil blive placeret på havnen i Aarhus, og den indvies officielt tirsdag 21. september.

Hos OK er konceptet sådan, at man ikke skal være abonnent eller kunde for at kunne lade sin elbil eller plug-in hybrid.

- Vi er glade for, at vi efter et godt samarbejde med Aarhus Havn nu kan tilbyde de aarhusianske elbilejere en let tilgængelig og effektiv ladeløsning ved havnens hovedkvarter. Det er efterhånden nogle år siden, vi åbnede vores første generation af ladestandere i Aarhusområdet, og vi har siden oplevet en kraftigt stigende efterspørgsel på forskellige ladeløsninger fra vores kunder, siger Thor Folmann Krarup, produktchef for E-mobilitet i OK.

Kan komme flere

I første omgang åbnes to standere på den nye lynladestation, som hver har en kapacitet på op til 175 kW og et ladepunkt. Der er dog gjort klar til, at der kan etableres yderligere fire lynladestandere på adressen i takt med, at efterspørgslen stiger.

Den nye station ligger på adressen Vandvejen 7 ved Aarhus Havns hovedkvarter, hvor der i forvejen ligger et større tankanlæg.