Benzinselskab lover: - Der er brændstof nok til alle

Skulle der på baggrund af tiltag i forbindelse med coronavirus opstå en situation, hvor butikker og lignende skal lukke på grund, så kan man stadig tanke sin bil hos selskabet Circle K.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi er velforberedte, og der er brændstof til alle. Derfor opfordrer vi alle til at agere som hidtil, siger Peter Rasmussen, Circle K Danmarks energi- og brændstofsdirektør, i pressemeddelelsen.

- Der er ikke behov for at ændre adfærd på nogen måde, og vi arbejder tæt med leverandørerne for at kunne sikre, at der bliver ved med at være adgang til brændstof, siger han.

Der er trods coronavirus benzin og diesel nok til alle, lyder det fra Circle K. Foto: PR

Der er altså ingen grund til at bekymre sig om, hvorvidt vi pludselig løber tør for benzin og diesel herhjemme, lyder meldingen fra Circle K.

Kan tanke trods lukkede butikker

Hos Circle understreger de, at alle deres stationer rundt omkring i landet følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for renlighed og adfærd.

Derudover har Circle K indført flere tiltag. Blandt andet skal kunder holde mindst én meters afstand, der vil blive foretaget ekstra rengøring i butikkerne, på toiletter og på forpladsen samt være mulighed for håndvask og afspritning.

Circle K Danmark oplyser videre, at selskabet 'er bevidst om sin rolle i forhold til at sikre at samfundet holdes kørende, og at befolkningen og virksomheder har adgang til brændstof - landet over'.

Selskabet har desuden indført et direktiv, som sikrer, at forpladserne - hvor pumperne står - er åbne, selv hvis vi kommer i den situation, at butikker skal lukke

- I tilfælde af nødtvungen lukning af butikker vil benzinpumperne dog forblive åbne, lyder det fra Circle K.

