Benzinselskab passer ekstra godt på: Må ikke blive syge

Hos OK understreger de, at der brændstof nok, men at syge chauffører kan give store udfordringer

Trods coronavirus opstår der ikke problemer med, at der er brændstof nok til danske trafikanter. Sådan lød meldingen fra selskabet Circle K, og nu kommer nogenlunde samme melding fra energiselskabet OK.

- Vi har brændstof nok og oplever ingen udfordringer på vores lagre i forhold til at følge med, siger Søren Kejser, OK’s logistikchef.

Han understreger, at der både vil være brændstof på OK’s Truck Diesel Stationer samt de almindelige tankstationer.

Hos OK har man indført en række forholdsregler for at mindske smitterisikoen af coronavirus blandt især selskabets chauffører.

- Bliver vores chauffører syge, står vi med en kæmpe udfordring i forhold til at forsyne vores stationer og kunder, siger Søren Kejser, OK's logistikchef.

- Derfor besluttede vi tidligt i forløbet at lukke vores chaufførstuer, så vores chauffører ikke er i samme rum. De går direkte i bilerne, når de møder ind. Derudover er der kun to chauffører om hver tankvogn. Så hvis en chauffør bliver syg, har han reelt set kun haft risiko for at smitte én kollega, siger han.

Skal kunne forsyne

OK understreger, at de følger myndighedernes anvisninger og derfor har sendt de fleste medarbejdere hjem, men chaufførerne er nødvendige at holde på arbejde for at kunne levere brændstof til tankstationerne.

Derfor er kravene til afspritning og rengøring af førerhuset blevet skærpet.

- Det handler først og fremmest om at passe på vores chauffører, men selvfølgelig også at kunne fortsætte med at forsyne det danske netværk af stationer til erhvervskunder og privatbilister, samt levere til erhvervskunder med hjemmetanke, siger Søren Kejser.

