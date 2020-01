Benzinselskaber dropper denne type benzin

Brændstofselskaberne dropper benzin med lavt oktan-tal til fordel for en benzin med højere oktan-tal

Siden årsskiftet har du på danske tankstationer skulle tanke E10-benzin, hvis du vil have oktan 95 i tanken på din benzinbil. Nu bliver der nemlig blandet 10 procent bioethanol i danskernes benzin mod de 5,75 procent, der var i den nu udgåede E5-benzin.

Det sker for at opfylde en EU-målsætning om 10 procent vedvarende energi i transporten i 2020. Formålet er at gøre transporten lidt grønnere.

Hos brændstofselskaberne Uno-X og Bonus benytter man den lejlighed til at droppe en helt anden type benzin for at indføre en ny. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse.

For udover at skifte det nuværende oktan 95 ud med det mere miljøvenlige blyfri oktan 95 E10 har Bonus og Uno-X også fra årsskiftet udfaset salget af oktan 92. Til gengæld indfører brændstofkæderne højoktan 98 E5.

- Vi tager ikke noget fra vores bilister uden at give noget igen. Derfor indfører vi højoktan 98 E5 på vores stationer. Vores bilister har gennem længere tid efterspurgt en brændstoftype med et højt oktantindhold, og derfor glæder det os, at vi nu endelig kan tilbyde dem det, siger Henrik Antonsen, der er kommunikations- og marketingansvarlig hos Uno-X Danmark og Bonus.

Ikke for alle biler

Med den nye E10-standard vil det nuværende E5-mærke på tankpistolerne blive erstattet med et E10-mærke. Det gælder dog kun på oktan 95. Højoktan benzin med oktan 98 eller mere vil fortsat have den lavere E5-iblanding af bioethanol og derfor stadig være mærket E5.

Skal du tanke oktan 95, er der grund til at være opmærksom, for det er ikke sikkert, at din bil er godkendt til det.

Omkring fem procent af bilparken er ikke godkendt til E10. Det er typisk ældre biler fra 90’erne eller nogle af de første modeller med turbo-indsprøjtning. Har du en benzinbil fra 2011 og frem, er den godkendt til E10.

