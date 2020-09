Berømt bil til 8 millioner stjålet

Ét eksemplar af den ikoniske bilmodel Aston Martin DB5 Vantage er blevet stjålet ved højlys dag i den engelske by Winslow.

Den sølvfarvede sportsvogn, som blev stjålet 18. juli i Winslow, minder på nær de mange agent-gadgets om de biler, der har gjort modellen udødelig i alverdens James Bond-film.

Nu iværksætter antisvindel- og antityverispecialisten AX en kampagne for at få bilen tilbage til rette ejer igen.

Det oplyser AX i en pressemeddelelse.

Den smukke Aston Martin er vurderet til en pris på over én million pund, svarende til over otte millioner kroner. AX udsteder samtidig en dusør på 1000 pund til informationer, der kan lede til, at bilen kommer tilbage til rette ejer.

- Det er et højst usædvanligt tyveri ved højlys dag og et, som vi føler, er af national betydning. Unge som ældre har en tilknytning til denne klassiske bil, som for altid vil være synonym med James Bond, siger Neil Thomas, efterforskningsdirektør hos AX, i pressemeddelelsen.

Sjælden

Den nu stjålne sportsvogn blev bygget på Aston Martins Newpoert Pagnell-fabrik i 1965, og i dag er der kun 123 eksemplarer af modellen tilbage i hele verden, og AX opfordrer til, at man holder øje med den.

Denne DB5 har et sæt unikke gule tågelygter og 'vantage'-skilte på sidepanelerne.

- Denne bil er helt sin egen, og vi er opsatte på at bevare en lille del af den britiske historie og beder til, at den kommer uskadt hjem. DB5'erens officielle chassisnummer, DB5/2058/R, er unikt for bilen, og vi vil gerne høre fra alle, der har kendskab til dens placering. Derfor har vi lanceret denne appel for få hjælp til at finde denne ikoniske bil. Du kender måske endda den person, der tog køretøjet - vi beder dig om at gøre det rigtige og tage kontakt, siger Neil Thomas.

