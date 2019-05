Besked til motorcyklister: - Brug pangfarver

For at undgå motorcykelulykker i fremtiden, bør bilister og motorcyklister være mere opmærksomme på hinanden

Når vinter bliver til forår, finder mange motorcyklister deres to-hjulede køretøjer frem fra vinterhi. Desværre har foråret også allerede kostet flere motorcyklister livet.

Nu går Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet og Landsforeningen for Motorcyklister, MCTC, sammen om et fælles budskab til motorcyklister og bilister.

- Der er desværre ofte for høj fart og uopmærksomhed eller fejlvurdering involveret i de ulykker, hvor motorcyklister og bilister støder sammen. Det er særligt, når bilen skal svinge til venstre, at der er risiko for at overse en motorcykel, siger Jeppe Gudmandsen, konsulent hos Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse udsendt af Rådet for Sikker Trafik.

- Hvis motorcyklen samtidigt kører for hurtigt, gør det kun situationen værre. Derfor er de gode råd, at man som bilist er ekstra opmærksom på de tohjulede, og at motorcyklisterne passer på hastigheden og gør sig synlige med pangfarver, siger han.

En tidligere stor analyse af 41 motorcykelulykker, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker står bag, viste, at særligt fire ulykkessituationer går igen.

I tre ud af de fire ulykkessituationer sker ulykken i mødet mellem en bil og en motorcykel, mens den sidste ulykkessituation er en soloulykke, hvor motorcyklisten kører af vejen.

- Vær ekstra forsigtig

Når motorcyklen findes frem fra vinterhier, er der særligt grund til at være forsigtig på årets første tur, for køreevnerne kan være rustne efter en lang vinterpause.

- Det er fantastisk at køre motorcykel, men vi er mere udsatte end mange andre trafikantgrupper, hvis der sker en ulykke. Som Danmarks største motorcykelklub med over 36.000 medlemmer har vi desværre oplevet at miste gode motorcykelvenner i tragiske ulykker. Det er fuldstændig meningsløst, når det sker, så derfor opfordrer vi til, at motorcyklister og bilister holder ekstra godt øje med hinanden og tager gensidigt hensyn, siger Lene Michelsen, formand for MCTC, i pressemeddelelsen.

Mange dræbte

Risikoen for at ende i en alvorlig ulykke er langt større, når man kører motorcykel i forhold til risikoen som bilist. En foreløbig opgørelse af antallet af dræbte motorcyklister i 2018, som Rigspolitiet har udarbejdet, viser, at der ved mange alvorlige ulykker har været motorcykler involveret.

Det foreløbige tal for 2018, som kan ændre sig i den endelige opgørelse, viser, at 23 motorcyklister blev dræbt og 193 kom alvorligt til skade. I 2017 blev 11 motorcyklister dræbt.

- Vi ved af erfaring, at der hvert år er motorcyklister, der omkommer i tragiske ulykker, som i mange tilfælde kunne være undgået, hvis ikke farten havde været for høj, eller der ikke havde været manglende orientering fra andre trafikanter. Derfor har vi igen i år fokus på uopmærksomhed og høj fart, når vi udfører kontroller på vejene, siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.