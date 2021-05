Beslaglagde fire køretøjer på tre timer

En færdselsbetjent fra Østjyllands Politi havde mandag aften nok at se til.

På tre timer beslaglagde betjenten fire køretøjer på grund af vanvidskørsel - og tre af dem foregik på samme vej i bydelen Åbyhøj.

Det skriver Østjyllands Politi.

Første tilfælde af vanvidskørsel skete klokken lidt over kl. 22 mandag aften, da en motorcyklist ræsede forbi betjenten med 112 km/t på en strækning med 50 km/t som fartgrænse.

Det er en overskridelse på mere end 100 procent af den tilladte hastighed, hvorfor den 23-årige motorcyklist fik beslaglagt sin motorcykel og fik førerretten inddraget på stedet.

Knap halvanden time senere var der så to bilister, der ikke havde set færdselsbetjenten, så de besluttede sig for at køre om kap langs Silkeborgvej. Betjenten lavede en fartmåling på den langsomste af de to biler. Her viste måleren 101 km/t. Derfor fik begge bilister, en 19-årig mand og en 22-årig mand, beslaglagt deres biler og inddraget førerretten på stedet.

18-årig med mange klip

Senere var færdselsbetjenten på vej retur mod politigården i Randers, og på motorvejen blev betjenten overhalet af en bil i høj fart.

Betjenten startede en hastighedsmåling, der afslørede en gennemsnitshastighed på 206 km/t. Kører man hurtigere end 200 km/t på motorvejen, er det at betragte som vanvidskørsel.

Bilisten blev standset, og bag rattet sad en 18-årig kvinde. Hun fik også bilen beslaglagt og førerretten inddraget på stedet.

Det viste sig desuden, at den 18-årige kvinde allerede var i besiddelse af seks klip i kørekortet.