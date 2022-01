Betaler for lidt i afgift

Der bliver ikke altid betalt den rigtige registreringsafgift på brugte biler, viser et nyt pristjek fra Motorstyrelsen, som afslører, at mange bilimportører værdifastsætter biler lavere, end de burde, og at de derfor ikke betaler den rigtige registreringsafgift.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsens pristjek for de seneste tre år viser, at der er i gennemsnit er blevet betalt over 20.000 kr. for lidt i registreringsafgift.

44 procent af de køretøjer, der blev udtaget til kontrol i de såkaldte risikobaserede pristjek i perioden fra 2019 - september 2021, var værdifastsat for lavt af selvanmeldere, der selv kan angive værdien i Motorregistret. Derfor havde de i gennemsnit betalt 21.400 kr. for lidt pr. køretøj i registreringsafgift.

- Tallene viser meget tydeligt, at det er nødvendigt at føre kontrol med selvanmeldere. Importører af brugte biler skal betale den rigtige afgift - hverken mere eller mindre - og vi går målrettet efter de virksomheder, der har udfordringer med at værdifastsætte biler korrekt, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen kan ved hjælp af analyser af selvanmelderne vurdere, hvor der er størst risiko for snyd med værdifastsættelser, og det er blandt disse virksomheder, at de såkaldte risikobaserede pristjek gennemføres. Ved siden af dem foretager Motorstyrelsen pristjek på tilfældigt udvalgte køretøjer. Her har pristjekkene vist, at der i gennemsnit blev betalt 16.800 kr. for lidt i registreringsafgift af de køretøjer, der blev udtaget til kontrol. 29 procent af køretøjerne var værdifastsat for lavt.