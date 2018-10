Betjent tiltalt for løgn: Jeg vågner om natten med koldsved

En erfaren færdselsbetjent er helt uforstående over for, hvordan han er endt på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster.

- Jeg er rystet over, at man passer sit arbejde og så ender her. Jeg er politimand med så stort hjerte, siger han tirsdag tydeligt påvirket af situationen.

Færdselsbetjenten gennem over 20 år står tiltalt for i tre tilfælde at have skrevet forkerte oplysninger i politirapporter samt efterfølgende at have vidnet om det i retten.

Tiltale: Betjent løj for at få uskyldige dømt for sprit- og narkokørsel

Vidneforklaringer der ifølge anklagemyndigheden er usande.

Mens den ene sag er fra 2011, fandt de to andre sted i 2015, og de omhandler alle at have kørt bil påvirket af hash eller alkohol, mens en også kørte uden kørekort.

I den ene sag kom den 59-årige færdselsbetjent kørende i en civil politibil gennem en stationsby, da han genkender en mørkeblå Honda Accord.

Ifølge betjenten stod en mand i rød bluse ud af bilen og krydsede vejen. En mand som politiet flere gange tidligere har haft fingre i for at have kørt bil påvirket af hash og uden kørekort.

- Da jeg ser bilen, sætter jeg i gang, og så kan jeg se, at den parkerer, og (manden i rød bluse, red.) stiger ud af fordøren, siger betjenten tirsdag i retten.

Manden i den røde bluse nægter at have kørt bil på det pågældende tidspunkt, men betjenten fastholder, hvad han så. I en efterfølgende politirapport skriver politimanden også, at manden gav bilnøglen til en kammerat, han fulgtes med.

Det vidnede den 59-årige politimand også efterfølgende om i en retssag mod manden i den røde bluse.

Episoden blev fanget på video, da betjentens arbejdsdag blev fulgt af en kameramand, der lavede optagelser til TV2-programmet 'Razzia'.

Et 19 minutter langt videoklip blev tirsdag vist i retten, og her kan man ikke se, at manden i den røde bluse giver nogen bilnøgle til sin kammerat, som betjenten påstod i sin rapport.

- Jeg så nøglen

Men det gjorde manden, fastholder han.

- Jeg vågner om natten og får koldsved over, at jeg ved, at jeg så den nøgle, siger han.

Manden i den røde bluse blev i byretten kendt skyldig i det og en række andre tiltaler. Straffen lød blandt andet på en frakendelse af førerretten i otte år.

Betjenten nægter sig skyldig i alle tiltaler mod ham. Han fastholder, at han er dybt rystet over sagen.

Der er afsat fire retsdage til retssagen, der ventes afsluttet i slutningen af oktober.

Det er statsadvokaten i København, der har rejst tiltale mod politimanden for embedsmisbrug og falsk anklage, og bliver betjenten dømt, kan hans forseelser straffes med op til seks års fængsel.