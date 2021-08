Bidens mål for 2030: Halvdelen af alle USA's nye biler skal være grønne

Ambitiøs målsætning fra Det Hvide Hus kan have stor betydning for Danmark

Når to biler kører fra en forhandler i USA i 2030, så vil den ene være en ‘grøn’ bil. Der er i hvert fald ambitionen bag det dekret, som den amerikanske præsident Joe Biden underskrev torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Ifølge dekretet skal halvdelen af alle solgte biler i 2030 nemlig være en brintbil, en hybridbil eller en elbil.

Det kommer til at have stor betydning i både Europa og i Danmark. Det vurderer Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i Dansk Industri.

- Når verdens største økonomi tager sådan en beslutning om grønne biler, så kan det mærkes på bilmarkedet i hele verden.

- Europa og Kina er for længst kommet med lignende udmeldinger. Nu melder amerikanerne sig også på banen, og det vil give genlyd også over Atlanten.

Danmarks mål om 1 million grønne biler i 2030 vil, Ifølge Bilbranchen, blive langt mere realistisk at nå, hvis USA påtager sig rollen som spydspids.

- Når amerikanerne rykker igennem, vil de store bilproducenter i USA, men også i resten af verden, sætte endnu mere tryk på omlægningen.

Nægter at forpligte sig

På trods af stor opbakning fra både amerikanske og andre internationale bilfabrikanter afviser Joe Biden dog at indgå en juridisk bindende aftale.

Forklaringen skal findes i den voldsomme modstand fra en af landets mest magtfulde fagforeninger, United Auto Workers. Fagforeningen frygter, at overgangen til grønne biler kan komme til at koste mange af deres medlemmer jobbet.

Gratis omgang

Direktør i organisationen Safe Climate Transport Campaign Dan Becker mener, at opbakningen fra bilfabrikanterne er en 'gratis omgang', så længe aftalen ikke er bindende.

- Når løfterne fra bilselskaberne er valgfri, får det et nytårsforsæt om at tabe sig til at ligne en juridisk bindende kontrakt.

Andelen af el- og hybridbiler udgjorde sidste år to procent af USA’s samlede bilsalg. I Europa udgjorde den ti procent.