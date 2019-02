Bider Tesla i haserne: Svenskerne klar med ny elbil

Flere gange gennem tiden har svenskerne formået at modsvare en trussel med manér.

Som i 1650'erne, da danske Frederik 3. sendte en krigserklæring til Karl 10. Gustav, og sidstnævnte endte med at indtage det meste af Danmark ved at gå over isen på både Lillebælt og Storebælt. Eller da en million svenskere i begyndelsen af 1900-tallet tog konsekvensen af stor fattigdom og emigrerede til USA.

Nu har svenskerne lagt an til endnu et modsvar, og denne gang gælder det den amerikanske trussel mod landets bilindustri, Tesla Model 3. Med den håber amerikanerne at gøre elbiler mainstream, men den får snart en svensk rival i form af Polestar 2: En elektrisk bil, der på både pris, anvendelighed og form skal konkurrere med Teslaen.

Polestar, der er et nyt, selvstændigt mærke under Volvo, har netop præsenteret de første officielle billeder af bilen, der efter planen skal gå i produktion til næste år.

Billigere end Model 3

Polestar lover, at den nye sedanmodel vil kunne køre 500 kilometer på en opladning, byde på 408 hestekræfter og koste fra knap 40.000 euro i Europa - rundt regnet 300.000 kroner før skatter og afgifter.

I de første 12 måneder af produktionen vil det dog kun være muligt at købe en noget dyrere model - en såkaldt 'launch edition' - der vil koste 60.000 euro eller knap 450.000 kroner.

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Automotive News har sammenlignet prisskiltet med de europæiske priser på Model 3, der ifølge mediet begynder ved 55.400 euro for en model med 560 kilometer rækkevidde. Her fås også en særlig 'performance'-udgave til 66.100 euro.

Herhjemme koster en Tesla Model 3 fra 470.000 kroner. Polestar 2 vil dog ikke tage kampen op mod Tesla i Danmark lige foreløbig, da modellen til at begynde med kun skal sælges i ni lande, heraf seks europæiske: Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien.

Producenten nøjes med at skrive, at andre markeder 'er under overvejelse'.

Skal masseproduceres

Polestar 2 er, som navnet antyder, den anden bil i rækken fra det nye svenske mærke. Den første bil, Polestar 1, er en pluginhybrid med både forbrændingsmotor og elmotor, men den bliver ifølge Automotive News kun produceret i et begrænset antal.

Her skal Polestar 2 i højere grad masseproduceres. Overfor nyhedsbureauet Reuters siger Polestar-chef Thomas Ingenlath, at han går efter at sælge 'på den anden side af 50.000 modeller om året, indenfor de første år af produktionen.

Foto: Polestar

- Hvis markedet udvikler sig godt, så tror jeg ikke, produktionsvolumen bliver en begrænsning. Det afhænger meget mere af, hvordan bilen rammer efterspørgslen, hvordan markedet og ikke mindst tarifferne udvikler sig, siger han til Reuters og henviser til den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

Til sammenligning forventer Tesla ifølge Automotive News at bygge 150.000 eksemplarer af Model 3 i 2019.

Polestar 2 skal bygges i Kina på samme platform som den kendte Volvo XC40 SUV-model og samtlige søsterbiler fra det nystartede Lynk & Co-mærke.

