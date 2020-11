Bil brager ind i en helt særlig lastbil

Målet med kollissionen er at teste sikkerheden på nye elektriske lastbiler

Det er ikke kun personbiler, som bliver mere og mere elektriske for tiden. Det gør også lastbiler, og et af de firmaer, der arbejder seriøst med at tilbyde elektriske lastbiler, er svenske Scania.

Ligesom et andet svensk mærke i form af Volvo går også Scania meget op i sikkerhed.

For nyligt sendte lastbilproducenten derfor en Volkswagen Golf ind i siden på en lastbil - ganske med vilje.

Formålet? At blive klogere på, hvordan sikkerheden på elektriske lastbiler kan forbedres. Det oplyser Scania i en pressemeddelelse.

Det er nemlig ikke helt det samme at simulere et sammenstød mellem en bil og en almindelig lastbil og et sammenstød mellem en bil og en elektrisk lastbil.

I et sådant sammenstød er det nemlig Scanias mål, at energien fra stødet fordeles og spredes gennem strukturen, som omkranser batteriet, så energien flyttes til mindre kritiske komponenter, og selve batteriet ikke tager skade.

- Da vi ønsker, at kollisionstesten skal være så autentisk som mulig, bruger vi en ægte bil til kollisionen, da det lægger mere vægt på strukturen, end hvis havde brugt en barriere, siger Mikael Littmann, som er chef for mekaniske tests i Scania.

Et splitsekund

Scania oplyser, at forberedelserne til crashtesten har 'været massive', og at det kan tage måneder med detaljere planlægning at få styr på alle detaljerne.

- Og så er det overstået på under et sekund, siger Jakob Leygraf, som er testingeniør hos Scania.

Den virkelige crashtest finder sted efter adskillige virtuelle simuleringer er blevet foretaget.

- Den reelle crashtest er ultimativt kun til for at bekræfte, at vores beregninger var præcise, siger Leygraf.

Testen gik da også, som den skulle, og batteriet forblev uskadt, efter at Golfen hamrede ind i siden på lastbilen.

