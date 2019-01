Bil eller bille? Ny Hyundai kan kravle op ad mure

’Biomimetik’.

Sådan hedder et 20 år gammelt udtryk, som betegner den del af videnskaben, der beskæftiger sig med at imitere naturen. Ingeniører har i stigende grad ’biomimetik’ i baghovedet, når de udvikler løsninger på samfundets udfordringer.

Således også hos sydkoreanske Hyundai.

Her har ingeniørerne designet en bil, der foruden at gøre som en almindelig bil – køre på hjul – er i stand til at vandre. Konceptbilen, der har fået navnet ’Elevate’, efterligner gangarter fra firbenede pattedyr og reptiler (bedøm selv hvilke).

Kravler op ad mure

Forvandlingen fra køretøj til krybdyr er mulig, fordi bilens fire hjul er monteret til robotben, som kan foldes ind og ud.

Formålet med vandringsfunktionen er blandt andet, at bilen skal kunne komme omkring i katastrofeområder. Her betyder de fire robotben, at den er manøvredygtig i terræner, hvor det tidligere har været umuligt for biler at komme frem.

Det kunne eksempelvis være i resterne af en ødelagt bygning, steder med et tykt snelag, eller ved at kravle over halvandet meter høje mure.

Bilen (eller ’billen’) blev præsenteret i en animeret video i forbindelse med den stort anlagte CES-messe, der lige nu finder sted i Las Vegas, USA.

Se også: Smadrer for millioner: Fire unge kører vanvidskørsel hos forhandler

Vil have den til Mars

I forbindelse med fremvisningen holdt Hyundai sig ikke fra at træde op på den store klinge i beskrivelsen af dens nye bil. 'Elevate' er ifølge Hyundai udviklet for at redde liv ved tsunamier og jordskælv, samt for at assistere mennesker med fysiske handicap.

Nå ja, og så kan den også bruges på fremtidige rummissioner.

- En dag vil mennesket sende bemandede fartøjer til Månen eller Mars. Når den dag kommer, vil ’Elevate’ være en fantastisk måde at hjælpe astronauterne med at udforske og gøre opdagelser på disse planeter, hvor de jo ikke kommer til at blive mødt af asfalterede veje, siger John Suh, der er vicedirektør i Hyundai, ifølge Yahoo News.

Se også: Fabrikker kan ikke følge med: Bilkøbere må vente på el- og hybridbiler