Bil stjålet igen og igen: Ægtepar skal aldrig mere have nøglefri bil

De kan så meget, de nye bilmodeller.

Men nogle gange kan det også blive for meget med de teknologiske nyskabelser – det er i hvert fald, hvad et ægtepar fra Ottawa i Canada har måttet sande.

To gange er de stået op til synet af en tom garage. Senest for en uge siden, da tyve kørte afsted med parrets to biler, der begge er af mærket Lexus. Dermed har parret fået stjålet tre biler på to måneder, rapporterer CTV News.

Sårbar teknologi

Begge gange er bilerne blevet stjålet ved, at tyve i ly af natten er dukket op uden for parrets hus i Ottawa med en særlig radiosender. Den har de brugt til at manipulere signalet fra det automatiske låsesystem, som Lexus-modellerne anvender.

Låsesystemet består af en sender i bilen og et sæt elektroniske bilnøgler. Systemet har den fordel, at man ikke behøver at tage nøglerne op af lommen for at låse sin bil op. Det sker automatisk, når man er inden for en bestemt rækkevidde af sin bil.

Men låsesystemet, der bliver anvendt i mange nye bilmodeller, er også sårbart. Med det rette udstyr kan man fange og forstærke signalet fra den elektroniske bilnøgle, så bilen bliver låst op.

Og det er altså, hvad der på to måneder er sket med tre af Ottawa-ægteparrets biler, endda selv om de har haft den elektroniske nøgle opbevaret i et særligt etui, der er designet til at beskytte nøglen mod netop hackere.

Gyldne dage for biltyve

Ifølge The Drive skal erfarne hackerbiltyve ikke bruge meget mere end 30 sekunder på at gennemføre den avancerede operation

Mediet skriver videre, at der er sket et boom i antallet af biltyverier begået på denne måde – og at udbredelsen af elektroniske bilnøgler nærmest har disruptet den lyssky biltyveribranche. I 2016 viste et tysk studie, at 24 bilmodeller fra 19 producenter er sårbare over for denne type angreb.

Tilbage i Ottawa står det canadiske ægtepars forsikrede tab for de tre stjålne Lexus-luksusbiler til at løbe op i nær ved 1 million kroner.

Ægteparrets bedre halvdel, konen Gail Downey, fortæller til CTV News, at hun ikke er sikker på, at parrets næste bil skal være en Lexus.

