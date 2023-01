10 spændende biler i 2023

Når Volvo præsenterer et nyt flagskib i modelprogrammet, er der grund til at skærpe sanserne.

I løbet af 2023 får vi glæde af den nye fuldelektriske EX90, der skal ses som en arvtager til SUV’en XC90.

EX90 markerer på flere områder begyndelsen for en ny æra for den traditionsrige bilproducent, idet Volvo fremover hvert eneste år vil løfte sløret for en ny 100 procent elektrisk bil. Mærket har nemlig en ambition om at blive et 100 procent elektrisk bilmærke inden 2030.

EX90 er en 7-sæders SUV, som bliver den sikreste Volvo-model til dato, og elbilen kan køre op til 600 km på en opladning, ligesom den kan lade med op til 250 kW.

I den kraftigste version leverer elmotorerne 517 hk og 910 Nm. Prisen begynder ved 955.000 kr.

PR-foto