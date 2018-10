3599 dele skal der til at forene Bugattis franske former med Legos kantede klodser

Tænk at kunne designe biler i alle mærker lige fra entreprenørmaskiner over Porsche til Bugatti.

Det er tilfældet for Andy Woodman, der som designchef for Lego Technic omsætter bildesign til avancerede byggesæt med mange detaljer og funktioner, og hvor bilerne først står færdige, når tusindvis af klodser er sat sammen.

Det foreløbige svendestykke er en miniatureudgave af den 16-cylindrede Bugatti Chiron, som i original-versionen yder 1500 hk og koster 19 mio. kroner før danske afgifter. Den franske superbil er nu genskabt som Lego-model i skalaen 1:8, der måler 56 cm i længden og består af 3599 dele.

Vi mødte Andy Woodman sammen med kollegaen Aurelien Rouffiange, der er designer hos Lego Technic, da den danske legetøjsgigant præsenterede modellen ved et stort arrangement i Lego House i Billund.

Foto: Lego/Bente Kipp Jørgensen

Andy Woodman 46 år.

Designchef for Lego Technic, der udvikler komplicerede byggesæt i Lego.

Uddannet industriel designer fra Royal Collage of Arts i London og har herfra en mastergrad i design af køretøjer.

Har bl.a. arbejdet hos RLE International og DAF Trucks Holland.

For 46-årige Andy Woodman, der tidligere blandt andet har arbejdet som bildesigner hos DAF lastbiler, har opgaven med Bugatti-modelbilen været den hidtil mest udfordrende hos Lego. Men den illustrerer meget godt den arbejdsproces, som Legos designere skal igennem, hver gang en bilmodel skal genskabes.

Både fordi designet er komplekst og skal genskabes minutiøst med de kendte Lego-dele, og fordi der er indbygget en lang række funktioner som for eksempel en kabine med en gearstang, der kan rykkes, stempler, som bevæger sig og en spoiler, der han hæves.

Arbejdet med den lille Bugatti tog derfor to år – hvilket er næsten det halve af den tid, det tog at udvikle den virkelige Chiron.

Modellens design skulle så tæt på den oprindelige Bugatti Chiron som muligt, og ikke bare være en Lego-fortolkning. Derfor var der undervejs mange møder med de rigtige bildesignere fra Bugatti.

- Det er ikke bare en afstøbning af en Bugatti Chiron. Den skal være så vellignende så muligt, så når man ser på den, skal man ikke være i tvivl om, at det virkelig er en Chiron. Derfor har det været vigtigt for os, at vi har kunnet sidde sammen med designerne fra Bugatti og så prøve at fange så mange detaljer som muligt. Så har vi lavet en ønskeliste over, hvad der er mest vigtigt, og så arbejdet videre med det, forklarer Andy Woodman.

Kunsten er at finde de markante designelementer, som beskriver den pågældende model, og så forvandle disse til Lego. Chiron er en bil med mange bløde linjer, og dem har det været en udfordring at omsætte til de kantede legoklodser og -dele, supplerer Aurelien Rouffiange.

- Kurverne på en Chiron er meget organiske (bløde og kurvede, red.) og helt nydesigende, mens Lego-delenes former er mere kantede og bygger på et system, der er 40 år gammelt. Det er to modsatrettede ting. Samtidig har vi skullet pakke en masse funktionalitet og detaljer som interiør, affjedring og styretøj ind på et meget lille område, siger Aurelien Rouffiange.



Lego-modellen af Bugatti Chiron har mange detaljer. Det gælder f.eks. spoileren, som kan justeres i højden. Foto: Lego

Chiron 1:8 Lego Technic L/B/H: 56/25/14 cm. Antal dele: 3599 Pris: 3199 kroner

Kreative løsninger

Detaljer som en motor med 16 cylindre, hvor stemplerne kan bevæge sig, og en gearstang med Bugatti-logo gav hovedbrud, lyder det fra Andy Woodman.

- Bagenden af bilen gav os også store udfordringer. Men den kom til at se fantastisk ud, og den var det hele værd, lyder det fra designchefen, som fortsætter:

- Det er nemt nok at lave en model af en 16-cylindret motor. Men udfordringerne kommer, når den sammen med gearkassen skal ind på et lille område. I den første model, vi lavede, var der slet ikke plads til de ombordværende, så vi måtte virkelig udfordre os selv for at få pladsen tilbage og lave nogle versioner, før vi var der, griner han.

Den største udfordring var den såkaldte Bugatti-linje, der på den rigtige Chiron løber langs siderne og rundes af ved motoren over baghjulene.

- Vi kunne kun genskabe designet med de dele, vi havde i Lego-værktøjskassen, og modellen skulle stadig have funktionalitet som døre, der kan åbnes. Bugatti-linjen skabte vi med et tyndt plastikrør, som kan bøjes og følge linjen rundt, siger Andy Woodman.

Målbevidst design

Bugattis egne designere har på den rigtige bil arbejdet meget med fronten. Lygterne blev vinklet let, så bilen ikke fik hverken hængemule eller et aggressivt udseende, men derimod kom til at se målbevidst ud.

Det viste sig, at klodser med klart glas fra Legos gamle værktøjskasse tilfældigvis passede, og Legos designere fik dermed skabt samme attitude på modelbilen.

Hos Bugatti er chefdesigner Achim Anscheidt tilfreds med resultatet.

- Bugatti Chiron er en utrolig organisk og skulpturel bil. Som bildesigner skal jeg være meget opmærksom på, hvordan en bils design oversættes til Lego-elementer, og om det stadig fungere. Det var en udfordring i begyndelsen. Men den blev imødekommet af Legos designteam, der har stor erfaring i at omsætte design. Det handler ikke om at gengive Chiron-modellen præcist, men at få udtrykket med, siger han.

Samarbejdet stopper dog ikke her. Lego har for nylig vist en ny udgave af Chiron, der er bygget i forholdet 1:1 ved hjælp af omkring én million klodser er.

Modelbilen er skabt af Legos tjekkiske afdeling, som også står for modellerne i Legoland-parkerne, og drives endda af en elmotor, der rækker til en topfart på 20 km/t.