5 MEGET mærkelige konceptbiler

Ferrari 512S Modulo

Udviklet i 1970

Denne UFO-agtige sportsvogn fra Ferrari udmærker sig ved ikke at have døre. For at komme ind i den er man nødt til at trække taget bagud og klatre ombord.

Ferrari 512S minder om en panini, der lige er kommet ud af toasteren. Den er trykket så flad, at den formentlig vil kunne køre under sidespejlene på en almindelig personbil.

Man skal dog ikke kimse af muskelkraften i den gamle hingst, der er designet af Paolo Martin og blev afsløret ved Geneve Motor Show i 1970. Ferrari 512S har V12-motor og ikke færre end 550 hestekræfter. Den når 100 km/t på 3,1 sekunder og har en topfart på 350 km/t.

Faktisk findes der en version af Ferrari 512S Modulo, som er i brug. Den blev købt af den amerikanske bilentusiast James Glickenhaus i 2014.

Foto: Morio/Wikimedia Commons