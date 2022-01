Åbner for 10 års garanti

Hos Toyota har de lanceret et nyt koncept, der gør, at du kan få 10 års garanti på din bil. Men der er skrappe krav

Bilens garanti er måske ikke det første, du tænker på, når du står i bilforhandlerens udstillingsrum og skal vælge bil. Men garantien er vigtig og kan lige pludselig blive meget relevant, hvis der opstår problemer.

Derfor er det ikke ligegyldigt, om din bil har en garanti på to, fem eller syv år.

Garanti på biler blevet er et varmt emne, efter Toyota har annonceret et nyt garantitilbud, der gælder op til ti år (eller 160.000 kilometer) for alle nye og brugte Toyota'er. Den nye garanti har premiere 1. december.

Garantien, der har fået navnet Toyota Relax, fungerer som et årligt autoriseret serviceeftersyn, der helt automatisk udløser yderligere et års garanti.

Som noget helt særligt kan biler, der har været serviceret på et frit autoværksted, hoppe på garantien ved bare et enkelt autoriseret service.

Ifølge Toyotas danske pressechef Anders Tystrup handler det for det japanske bilmærke både om at skabe yderligere tryghed for kunderne og om at holde hånden under priserne på de brugte biler og ikke mindst om at sikre, at kunderne på værkstederne ikke siver til de uautoriserede reparatører.

Med omkring 250.000 Toyota-' er på de danske veje er det mange bilister, det handler om.

Som reparationsaftale

Den nye Toyota Relax-garanti bliver positivt modtaget af Lennart Fogh, som er afdelingschef for FDM's juridiske afdeling. Han peger dog også på, at det afhænger af den enkelte bilejer.

- Det minder lidt om en reparationsaftale, hvor ydelsen her bare ikke er fordelt ud over flere måneder. Ligesom med en forsikring må man vurdere, om det passer til ens behov. Hvis man har brug for en tryghed, kan det være rigtigt. Men er man mere fokuseret på de løbende omkostninger, er det ikke nødvendigvis det rette, siger Lennart Fogh.

Lennart Fogh, der er chef for FDM's juridiske afdeling, sammenligner den nye service med forsikringer og mener, at dens brugbarhed afhænger af den enkelte billists ebhov. PR-foto

- Her er der en forudsætning om, at man får serviceret bilen hos Toyota, der står inde for, at tingene holder. Vi ved ikke, om det påvirker priserne for serviceeftersyn.

Så man må vurdere som forbruger, hvad man får for prisen. Og så kan man vælge til eller fra.

Ifølge Anders Tystrup fra Toyota betyder indførelsen af Toyota Relax ikke, at serviceeftersyn stiger.

Men han peger på, at der helt naturligt vil være forskel på prisen for et serviceeftersyn alt efter forhandler og landsdel.

Godt for brugtprisen

Jan Lang, som er analytiker ved Bilbasen, er også positiv, men har dog visse forhold.

- Det er en rigtig god ting. Selv om man ikke har brugt mærkets service, kan man komme med ved at få tid hos den lokale Toyota-værkfører, selv om den er ophørt, og komme igen. Det er nyskabende og noget, vi ikke har set før, siger Jan Lang.

Han peger på flere fordele.

- Hvis der fortsat er garanti, så betyder det, at man kan sælge bilen med højere tryghed over for køberen, og det er mange penge værd på brugtmarkedet.

- Det er helt klart noget, jeg anbefaler, at man gør. Jo nyere, jo vigtigere.

Det er nemlig her, at en garanti gør en brugt bil mest værd, hvis den skal sælges, mens garantien til gengæld kan spare reparationer på de ældre biler. For de ældre biler er det dog mere den individuelle stand, som betyder noget for brugtprisen frem for en garanti.

Jan Lang, analytiker hos bilbasen.dk, kan ikke finde deciderede ulemper ved den nye ordning. PR-foto

Jan Lang kan ikke finde deciderede ulemper. Måske lige bortset fra, at kunden er tvunget til at bruge mærkeværkstederne. Det er dog et plus, at de kun er lidt dyrere end de frie værksteder. Toyota har nemlig et lavt indeks for arbejdsløn og hører til blandt de mærker, hvor det relativt set er billigt at få lavet service.

- Det er klart, at det vil være dyrere at køre på et mærkeværksted, men det er ikke vanvittigt dyrere, siger han.

Ifølge Bilbasen kører de fleste Toyota-ejere omkring 20.000 kilometer om året.

I praksis betyder det, at Toyota med kilometerbegrænsningen på 160.000 kilometer i mange tilfælde kun vil have en forpligtelse på syv år.

Tiltaget fra Toyota kommer samtidig med, at der er grøde i branchen. Mange af de nye elbiler har været med til at skubbe til niveauet. Således har Tesla i årevis kørt med to år på bilen, fire år på drivlinjen og otte år på batteriet.

FDM har længe efterlyst samme standard som i Norge, hvor alle nye biler har en garanti på mindst fem år, og Lennart Fogh fra FDM håber, at Toyotas lancering af Relax-konceptet kan inspirere andre bilmærker til også at udvide deres garanti.

Her kunne elbilerne måske være banebrydere med én samlet længere garanti frem for flere forskellige. Især da de netop har færre bevægelige dele.

Garanti og bilkøb: Det skal du holde øje med

Der er mange gode grunde til at kigge grundigt på garantien, når du køber ny bil.

Lennart Fogh, som er afdelingschef for FDM's juridiske afdeling, har et par klare råd.

Det handler først og fremmest om at gøre sig klart, i hvor høj grad man vægter tryghed, og hvor meget økonomisk råderum man har, hvis uheldet er ude og bilen skulle gå i stykker.

Det handler ikke kun om, hvorvidt en bil har en garanti på to, tre, fem eller syv år. Men også om hvad der står med småt i betingelser og vilkår.

- Når man står over en skinnende ny bil hos forhandleren, tror man ikke, at den kan bryde sammen. Men det er vigtigt at have med i overvejelserne, siger Lennart Fogh og tilføjer, at han har en vigtig pointe.

- Betragt garantien som udstyr på lige fod med for eksempelvis lædersæder, et større navigationsanlæg eller god plads på bagsædet. Det handler om tryghed og er at sammenligne med en forsikring.

Bløde værdier

Nogle kan være et sted i livet, hvor de har brug for større økonomisk sikkerhed og gerne vil kunne lægge budget og derfor vægter at have tryghed for udgifterne i fem eller syv år, mens andre måske kun skal have bilen i kortere tid og der prioriterer en spændende bil, der så ikke har samme garanti.

- Det handler om de bløde værdier. Helt på samme måde, som nogle går efter fastforrentede boliglån frem for de variable.

Lennart Fogh er også medlem af Ankenævn for Biler, der behandler klagesager fra bilejere.

Her er der få deciderede sager om garantier, fordi juraen som oftest er klar. I sagerne er der dog typisk klarhed over, at der er et problem, men uenighed om, hvem der skal betale. Derfor er det vigtigt at læse, hvad en garanti omfatter.

Man skal især bide mærke i undtagelserne. Der kan nemlig være stor forskel på betingelserne hos to mærker, som på overfladen har den samme garanti.

- Der er stor forskel på, hvad de putter i pakkerne. Det er ikke særligt sjovt at læse de lange garantitekster. Men man skylder sig selv at gøre forarbejdet grundigt. Det kan handle om mange 1000-kronesedler i sidste ende.

Det handler om at kigge efter dækningsomfang, og især hvad der er af undtagelser.

Men kig også på længden af garantien, hvornår almindelige produktionsfejl dækkes, og hvornår producenten regner det som slitage.

- Lav en liste med highlights, og hvor der er nævnt fordele og ulemper ved de forskellige garantier. Hvis det er noget, som man skal lede længe efter på et mærkes hjemmeside, er det nok noget, som producenten ikke er særlig stolt over.

Den teknologiske udvikling med flere elbiler og mere elektronik betyder også, at garantien rykker over på nye områder, der i højere grad kan handle om styrebokse, opdateringer og sikkerhed for funktionalitet frem for hardware som tandhjul og andre bevægelige dele. Det stiller krav, til at bilkøberen skal kunne gennemskue dette.

