Årets Bil-titel giver mere medvind til elbiler

Lovordene var store, da Opel Ampera vandt titlen som Årets Bil i 2012.

Elbilen med benzindreven rækkeviddeforlænger var dog kun en mellemregning i bilhistorien, og kåringen til Årets Bil nærmest et symbolsk skulderklap. Så er der langt mere klangbund i sejren til Tesla Model 3, der som den første rendyrkede elbil nu kan kalde sig Årets Bil 2020 i kåringen, som forestås af Danske Motorjournalister.

Martin Messer Thomsen, der er talsmand for foreningen Forenede Danske Elbilister (FDEL), ser kåringen af Tesla Model 3 som et tegn på, at elbilerne for alvor kommer nu.

- Tesla Model 3 vandt titlen med et stort forspring foran de andre biler. Det viser klart, at elbiler er fremtiden. Det er ikke kun ud fra et idealistisk synspunkt. Nu har vi biler med en rækkevidde og med opladetider, som betyder, at de for alvor kan bruges i praksis.

- De er stadigvæk relativt dyre, men priserne kommer ned, og det bliver super interessant at se, hvad der sker, når udvalget bliver større, siger Martin Messer Thomsen.

Tesla Model 3 vinder kåringen foran den nye Peugeot 208 med BMW 3-serie, Kia XCeed og BMW 1-serie på de følgende pladser. Der var dog masser af elbiler i feltet på 25 biler, som dystede om titlen, ligesom Peugeot 208 og formentlig BMW 3-serie følger som rene elbiler senere.

Interiøret i Tesla Model 3 er domineret af en storskærm, som giver et godt overblik. Det meste betjening foregår fra denne, og menuerne kan godt være besværlige at finde rundt i. Foto: Lars Krogsgaard

Egenskaber som lang rækkevidde, hurtig opladning og et stort netværk af superladere var med til at sikre sejren til Tesla Model 3.

Det er samtidig en meget helstøbt elbil, der i grundversionen har 300 hk og nærmest kører sportsligt, uden at det går ud over komforten, samt byder på omfattende infotainment og sikkerhedsudstyr, hvor hjertet er en stor, central betjeningsskærm.

Her er mange gadgetmæssige features som mulighed for at se Netflix, når man holder og oplader. Til gengæld styres stort set alle funktioner gennem skærm-menuerne – og de kan være omstændige at navigere i.Den amerikanske model har som sedan heller ikke en praktisk og stor bagklap, mens pladsen i bagagerummet og på bagsædet er noget kneben.

Modelserien starter med Standard Range Plus, der har en rækkevidde på 409 km og koster fra 374.000 kr. Den følges af Long Range med en rækkevidde på 560 km, mens prisen er 456.000 kr. Den mere sportslige Performance-model klarer 530 km, 0-100 km/t. på bare 3,4 sek. og løber op i 506.000 kr.

Tesla Model 3 er med et salg på 1852 stk. den klart mest solgte elbil herhjemme. Det skyldes også korte leveringstider på maks. to-tre måneder, mens man kan vente op til et år på modeller fra Hyundai og Kia. Det vil formentlig også give Tesla Model 3 mere medvind, at Folketinget nu udskyder øgede afgifter på elbiler over 400.000 kr. fra nytår til 2021.

Hos Tesla vurderer pressechef Maria Lantz, at kåringen vil give medvind til både Tesla og elbiler i al almindelighed.

- Det betyder meget for os, at det er motorjournalister, som giver prisen. Det er en understregning af, at elektrificering er kommet for at blive og vil vokse sig større, siger Maria Lantz.

- Vores mission er at skabe bæredygtig transport, og det vil nu gå hurtigere takket være prisen. Samtidig vil vi kunne nå flere mennesker, som ikke har haft Tesla før, siger hun.

Resultat af Årets Bil i Danmark 2020 Nr. 1: Tesla Model 3 Nr. 2: Peugeot 208 Nr. 3: BMW 3-serie Nr. 4: Kia XCeed Nr. 5: BMW 1-serie Kåringen forestås Danske Motorjournalister, hvor en jury på 24 medlemmer har testet et felt på 25 biler over to dage på FDM Jyllandsringen. Fem biler gik videre til finalen.

Det skal du overveje før køb af elbil

Tesla Model 3 er den mest velkørende elbil i prisklassen under 400.000 kr. Pladsen er dog ikke overvældende. Foto: Foto: Lars Krogsgaard

Der kommer masser af nye elbiler på gaden i det nye år. Hvis du går i tanker om en af disse, er der en række ting, som du skal gøre dig klart.

Det handler især om rækkevidden. Her er en kommende model som den nye Honda e til 277.000 kr. helt nede på 220 km og en VW e-Up til 163.000 kr. på 260 km, mens en Peugeot e-208, der koster fra 230.000 kr., er på 340 km og en Kia e-Niro, der koster fra 275.000-350.000 og kan klare 289 km - 450 km.

- Man skal gøre sig klart, hvor meget man kører i det daglige, og hvor tit man kører langt. Hvis man kører 20 km til og fra arbejde, og måske kører på tværs af landet et par gange om året, kan man måske godt leve med at holde et par pauser for at oplade.

- Men hvis man jævnligt kører til alperne, skal man overveje en bil med både lang rækkevidde og hurtig opladning på farten, siger Martin Messer Thomsen fra FDEL.

Rækkevidden er også vigtig, hvis man f.eks. bor i lejlighed og ikke har adgang til en ladestander. Jo længere rækkevidde, jo længere tid kan man køre. Man skal dog være opmærksom på, at rækkevidden kan falde med 20-30 procent - især i koldt vejr.

En række bilimportører er dog også begyndt at fremhæve rækkevidden ved bykørsel. I modsætning til konventionelle biler, som er mindre effektive i byen og mest ved 80 km/t, er det modsat ved elbiler.

- En elbil er mere effektiv ved bykørsel end på motorvejen, da du ikke har megen spild. Du kører med lav fart og bremser meget, hvilket er effektivt, da bilen opsamler bremseenergi. Elbiler kører ikke i tomgang som konventionelle biler, så du har et andet perspektiv, siger Martin Messer Thomsen.

- En elbil har stort energitab især ved motorvejsfart. Aerodynamikken er meget afgørende for, hvor effektivt en elbil er. Det er bl.a. derfor, at Tesla Model 3 har en front, der ligner en and foran. Her kommer aerodynamik foran design, siger han.

