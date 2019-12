Årets firmabil: Bilister vil have køreglæde

- Det er en meget gennemført bil, som man bliver glad i låget af at køre i.

Lars Frydendal Fries indrammer knivskarpt nogle af de mest markante egenskaber, som var med til at afgøre dysten, da den nye BMW 3-serie hentede titlen som årets firmabil 2020.

Han var som firmabilist med i den jury på mere end en halv snes personer, som afgjorde sagen, da 10 af tidens mest spændende firmabiler krydsede klinger. Finalerunden endte med tre premiumbiler, hvor stemmerne lå tæt, og som i princippet alle kunne være den værdige vinder.

Det blev dog den nye BMW 320d Touring, som hentede sejren foran Mercedes C-klasse 220d stationcar og Volvo V60 D4.

Her var sportslige køreegenskaber med allround komfort, moderne motorer og et nyt brugervenligt infotainmentsystem med til at bringe 3-serien i mål som vinder ved kåringen, som var udført af fagforeningen Business Danmark, og som foregik over to dage på Fyn.

Men vinderen delte også vandene, bl.a. hos Mathilde Majlund Jensen, som også var med i juryen.

- BMW 3-serie er lidt et stykke voksen-legetøj, der også vækker noget i mig som kvinde. Den er hurtig, ligger godt på vejen, og man føler, at man har kvalitet mellem hænderne. Men jeg ville i sidste ende vælge Mercedes C-klasse, som er mere let og elegant, lyder det fra Mathilde Majlund Jensen.

Vinder-stationcaren med 190 hk dieselmotor starter fra godt 483.000 kr., hvis du skal købe den, mens beskatningsværdien ved erhvervsleasing begynder fra 408.000 kr. for en BMW 320d Connected Touring aut. Det er ikke feltets billigste, men den tyske atlet vinder til gengæld samlet på de fleste discipliner.

Til den pris får man en bil, som sætter nye standarder for, hvor velkørende en firmabil kan være.

Foto: Jonas Ahlstrøm

Ros til populær danskerbil: - Der er ikke noget at sætte en finger på

BMW 3-serie blev lanceret herhjemme tidligere i år og er den nyeste bil i feltet. Her har modeller som Audi A4, VW Passat og Skoda Superb fået større facelifts, mens Ford Mondeo er justeret minimalt.

VW Passat, der kæmper med Mercedes C-klasse om at være danskernes mest solgte firmabil, kom sammen med netop Audi A4 også i toppen. Men de to ellers populære firmabiler fik ikke nok point til de afgørende finalepladser.

Stig Holm, der er fysioterapeut og leder af Arbejdsmiljøcentret i Kolding, gennemgik sæderne og ergonomien i bilerne. Han havde Mercedes C-klasse som sin favorit.

- Mercedes C-klasse er en knivspids bedre på alle områder. Det gælder især førersædet, der har den bedste lændestøtte, mens den er helt i top, hvad angår indstillingsmuligheder for rat og sæde, der har benforlængelse, siger Stig Holm og tilføjer:

- BMW 3-serie har benforlængelse og tiltning af sædet, men den mangler lændestøtte. Ind- og udstigningen er god og fornuftig. Fordelen er, at midterskærmen er vinklet hen mod føreren. Hvis man er over 1,90 meter, kan det dog være en udfordring at komme ind og ud af BMW’en.

Stig Holm placerer sidste års vinder, Volvo V60, der har gode sæder med mange justeringsmuligheder, på en andenplads.

3-serien vil først og fremmest appellere til dem, der prioriterer køreegenskaber frem for udstyr.

Sådan lyder vurderingen fra Kasper Andersen, som er chef for det direkte salg hos Nordania Leasing. Han peger på, at 3-seriens pris starter højt, og at regningen hurtigt kan løbe op, i takt med at der skal mere udstyr på listen. I premiumklassen byder en model som Mercedes C-klasse på pænt med udstyr, men den er næsten en snes tusinde kr. billigere i beskatning.

De professionelle firmabilister prioriterer næsten alle i dag, at bilen har automatgear, navigationsanlæg og full LED forlygter som standard, og så bygger de fleste en adaptiv fartpilot, der typisk koster 10-15.000 kr., oven på.

Jurymedlemmer: Brugervenlig, komfortabel og uden dikkedarer



Anders Smaakjær, 29 år, København

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: PMH Systems

Kørsel, årligt: 70.000 km

Favorit: Volvo V60

Begrundelse: - Volvo’en gør det hele rigtigt og giver god værdi for pengene. Den har et førersæde med mange indstillingsmuligheder. Samtidig ligger den stabilt på vejen og kører rigtig godt.



Christina Beatrice Sandorff Honoré, 41 år, Kolding

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: Bring Express Danmark

Kørsel, årligt: 50.000 km

Favorit: Mercedes C-klasse

Begrundelse: - Du får mere bil for pengene i Mercedes C-klasse end BMW. Det er en bil, som man tager på, flyder ind i og bliver i et med. Samtidig er Mercedes klassisk og æstetisk flot.



Karen Merete Abildgaard, 37 år, Langå

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: Lemvigh-Müller

Kørsel, årligt: 80.000 km.

Favorit: Volvo V60

Begrundelse: - Volvo V60 er en sikker bil med et lavt støjniveau inden døre. Den har en kabine med god ergonomisk indretning, hvor betjeningen fungerer intuitivt rigtigt.



Lars Frydendal Fries, 44 år, Tørring

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: Associated Weavers Scandinavia

Kørsel, årligt: 75.000 km.

Favorit: BMW 3-serie

Begrundelse: - Jeg bliver glad, bare jeg trykker på startknappen. Det er en fuldendt bil og samtidig en god arbejdsplads, hvor man føler sig tryg og let kan overskue informationer.



Martin Drescher, 36 år, Allerød

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: OKI Danmark

Kørsel, årligt: 30.000 km

Favorit: BMW 3-serie

Begrundelse: - BMW’en har de bedste køreegenskaber og det mest brugervenlige instrumentbord. Den er nem at betjene, både når du drejer rattet og bruger skærmen, og så er den komfortabel.



Mathilde Majlund Jensen, 25 år, Odense

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: MM Marketing og Change.

Kørsel, årligt: 20.000 km

Favorit: Mercedes C-klasse

Begrundelse: - BMW’en har en god betjening, den er hurtig og ligger godt på vejen. Men Mercedes er mere klassisk og elegant, og det gælder også interiøret. Den kan jeg bedst se mig selv i.



Preben Baunsgaard Thomsen, 56 år, Kibæk

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: Ikadan a/s

Kørsel, årligt: 90.000 km

Favorit: BMW 3-serie

Begrundelse: - BMW’en er hurtig i optrækket, ligger godt i svingene og kører i det hele taget rigtig godt. Samtidig er den godt lyddæmpet, og så sidder du rigtig godt i sædet.



René Lund-Østergaard, 46, Horsens

Foto: Jonas Ahlstrøm

Firma: Jungheinrich

Kørsel, årligt: 20.000 km

Favorit: Volvo V60

Begrundelse: - Volvo V60 står for sikkerhed og byder på den bedste totalpakke. Den passer mig bedst i kabinen. Her er, hvad man skal bruge uden de store dikkedarer.

Årets Firmabil 2020



Business Danmark kårer i år Årets Firmabil for 14. gang.

Juryen er professionelle firmabilister, to motorjournalister og en fysioterapeut, som bedømmer ergonomi.

Testen foregår over to dage i Middelfart, hvor køreegenskaber, komfort, sæder, økonomi og udstyr vurderes.

I år deltager 10 biler. Det er ni stationcars og en sedan. De otte har dieselmotor og automatgear, en er en hybrid med benzinmotor, og en er opladningshybrid med benzinmotor.

Alle har i basisversionerne en beskatningsværdi på lige omkring 400.000 kr.

BMW 320d Touring aut. M Sport

Skoda Superb Combi Business Executive

Passat Variant Elegance Plus 2,0 TDI DSG

Mercedes-Benz C 220d stationcar AMG-line

Audi A4 Avant Advanced Prestige Tour Plus

Volvo V60 D4 Momentum

Peugeot 508 SW GT-Line EAT8 Blue HDI 163 hk

Ford Mondeo ST-Line, stationcar, 2.0 EcoBlue, 190HK

Kia Optima SW PHEV

Toyota Camry 2.5 VVT-i Hybrid H4



