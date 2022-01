Advarer efter trafikulykke: Nu skal der ske noget

I Sverige og Tyskland er der vinterdækspligt, men sådan er det ikke i Danmark. Her tøver politikerne fortsat med at gøre det til et lovkrav. Det er stærkt kritisabelt, mener FDM

Når du glider rundt på sommerdæk i vinterhalvåret, kan det give forsinkelser, buler i bilen og i værste tilfælde føre til alvorlige trafikulykker.

Alligevel vælger flere danskere at beholde bilens sommerfodtøj på hele året rundt. Ganske lovligt.

Men det er ’stærkt kritisabelt’, mener FDM. Det er en af de aktører, der taler for, at Danmark skal følge i sporet på dets nabolande, Sverige og Tyskland, hvor det er lovpligtigt at skifte sommerdæk ud med vinterdæk i vintersæsonen.

Tonen fra FDM blev skærpet yderligere, da omkring 20 biler i november var involveret i en ulykke, hvor flere af de involverede kørte på sommerdæk.

Det overrasker ikke bilisternes interesseorganisation, som hvert år undersøger, hvor mange bilister der kører med sommerdæk.

I januar 2021 kunne FDM således konkludere, at mere end hver tiende bil stadig kørte på sommerdæk i vintersæsonen. Det svarer til 372.000 biler.

- Det nytter ikke noget, at du bare er i din egen egoisme og ikke gider investere i vinterdæk, for du risikerer andre menneskers liv, siger Torben Lund Kusk, der er branchechef i FDM.

Torben Lund Kusk er branchechef i FDM. PR-foto

Gitte Seeberg, direktør i AutoBranchen Danmark, bekræfter over for Ekstra Bladet, at bilværkstederne generelt reparerer flere småskader på biler i vinterhalvåret sammenlignet med sommerhalvåret, hvilket kan tyde på udfordringer med bremselængden.

- Vi ved, at der skal rettes flere buler ud i vinterhalvåret, for der er flere sammenstød på dage med glatte veje, siger hun.

Danmarks klima er bare ikke optimalt for bilkørsel. Arkivfoto: Lars Krabbe

2 ud af 11 vil have vinterdækspligt

Ifølge Torben Lund Kusk har det været en årelang kamp at få de danske politikere til at tage dæksikkerhed alvorligt. En kamp, han tror, vil vare ved længe endnu.

Spørger man politikerne selv, er der da også meget, der tyder på, at vinterdækket ikke bliver lovpligtigt i denne regeringsperiode.

En rundringning til partiernes transportordførere, som Ekstra Bladet har lavet, viser nemlig, at kun 2 ud af 11 partier vil gøre vinterdækket lovpligtigt.

Venstre er et af de partier, der gennem flere år har været modstander af en vinterdækspligt. Det er bilisternes eget ansvar, mener transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der dog gerne ser flere oplysningskampagner, der skal gøre det socialt uacceptabelt at køre med sommerdæk om vinteren.

- Der vil altid være nogle idioter, der ikke skifter dæk, siger Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Jens Dresling

- Alle ansvarlige bilister husker at sætte vinterdæk på. Men ja, der vil altid være nogle idioter uden for pædagogisk rækkevidde, der ikke skifter dæk.

- Jeg er bare ikke sikker på, at lovgivning er den bedste måde at nå dem på, siger han og sammenligner det med folk, der sætter sig bag rattet i påvirket tilstand, selv om de ved, at det er ulovligt.

Den sammenligning kan Torben Lund Kusk fra FDM ikke se pointen i.

Han er enig i, at nogle bilister altid vil være uden for pædagogisk rækkevidde, men pointerer, at der på nuværende tidspunkt heller ikke er nogen grund til at være andet, da der ikke er nogen regulerende lov.

For skørt at lovgive om

- Hvis det er logikken, så kunne vi ligeså godt også ophæve fartgrænserne og lade folk køre så hurtigt, de vil. For vi kan jo alligevel ikke nå vanvidsbilisterne.

Hvis det er ulovligt at køre for hurtigt og i påvirket tilstand, hvad retfærdiggør så, at det er lovligt at skøjte rundt på sommerdæk om vinteren til fare for sig selv og andre, spørger Torben Lund.

For Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby handler det imidlertid også om, at det er svært at sætte en tidsramme for, hvornår de forskellige dæk skal monteres, og at det omvendt også kan være farligt at køre med vinterdæk om sommeren, men det vil være ’for skørt’ at lovgive om.

Hans Christian Skibby synes, det er 'for skørt' at forbyde vinterdæk om sommeren - der også kan være farligt. Foto: Jens Dresling

Ifølge Torben Lund Kusk er det dog ikke svært at sætte en tidsramme.

FDM vil nemlig blot kopiere de svenske tidsregler på området ’krydret med de tyske vinterføreregler’, så vinterdækkene skal på fra den 1. november til og med den 15. marts, men kun hvis der er vinterføre (sne, is eller snesjap).

Foto: Shutterstock

Samtidig understreger han, at det er langt farligere at køre med sommerdæk om vinteren, end det er at køre med vinterdæk om sommeren og peger på den store undersøgelse, som FDM lavede i 2014, der sammenlignede bremselængden på vinter- og sommerdæk.

Her var konklusionen, at vinterdæk har en kortere bremselængde med op til 30 procent på våd vej, en kortere bremselængde med op til 44 procent på snedækket vej, mens sommerdæk har en kortere bremselængde med op til 9 procent på tør vej.

Sommerdæk er bedre end vinterdæk i alle situationer, der ikke involverer sne eller is, har FDM tidligere fastslået. Foto: Jonas Olufson

Upopulært, men nødvendigt

På den anden fløj er der to partier, som er klar til at gøre vinterdækket lovpligtigt. Alternativet er det ene, som er klar til at støtte op om FDM’s lovforslag:

- I Alternativet siger vi, at ’min frihed slutter der, hvor din starter’. Det betyder, jeg ikke skal opføre mig på måder, som går ud over din frihed. Hvis man er til fare for andres liv, så går grænsen for os, siger transportordfører Torsten Gejl.

Torsten Gejl er klar til at støtte op om FDM's lovforslag. Foto: Jens Dresling

Også direktør i Rådet for Større Dæksikkerhed, Volker Nitz, har været i dialog med politikerne gennem en lang årrække og tilslutter sig FDM’s opsang.

Han kalder det for en udfordring, at politikerne ikke vil lave lovgivning på området, fordi det er ’upopulært’ og ’jo mindre lovgivning, man laver, des bedre er det’.

- Tilbage er bare at håbe, at flere politikere en dag ser lyset og finder ud af, at der er en årsag til, at man producerer vinterdæk - det er ikke for sjovt.

Hvad med helårsdæk?

Foto: Shutterstock

Hvis du ikke orker at skifte mellem sommer- og vinterhjul, kan du spare tid og penge ved at vælge helårsdæk.

I helårsdækket har man forsøgt at kombinere sommer- og vinteregenskaber i samme dæk. Det er dog lettere sagt end gjort, mener FDM:

’Når en dækproducent tilstræber at lave et dæk, der er velegnet til kørsel i al slags føre, bliver det et dæk, der er nogenlunde til lidt af hvert, uden at være optimalt på alle discipliner’.

Selv de absolut bedste helårsdæk er ifølge FDM ikke lige så gode som vinterdæk, når der for alvor er sne på vejene.