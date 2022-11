- Aldrig købt en bil fra ny

- Interesserer du dig for biler?

- Man kan sige, at jeg i hvert fald ikke er uinteresseret i biler, selvom jeg ikke er den, der ved mest om emnet eller sparker dæk eller den slags. Jeg har altid været rigtig glad for bilmærket Volkswagen, og jeg har haft en del Golf’er gennem tiden.

- Hvorfor lige Golf?

- Jeg har altid været begejstret for Volkswagen, og Golf’erne har bare altid været nogle fede biler med deres kantede udseende. Der er noget helt særligt over dem, og i dag er Golf jo blevet en kultbil og med god grund, for den var jo også noget særligt, da jeg var ung.

- Hvor mange Golf har du haft?

- Så skal jeg lige huske tilbage. Min første var en VW Golf ll’er, og sidenhen anskaffede jeg mig også en Golf Cabriolet. Den var både rigtig sjov og rigtig dyr. Den kostede spidsen af en jetjager, og kørte maks 10 kilometer på literen. Men jeg var glad for den. Jeg havde også en VW Golf GTI, og den seneste Golf, jeg har haft, var en 7’er.

- Har du kun kørt i Golf?

-Nej, jeg har da også haft en Passat, men det var, fordi den havde samme motor som en Golf GTI.

- Hvad var din første bil?

-Det var faktisk ikke en Golf, men en Fiat Uno i hvid. Jeg var 20 år gammel og vidste ikke noget om biler og gik bare ind til en bilforhandler og kørte derfra i den. Det var ikke vildt gennemtænkt.

Arkivfoto: Franzi Meyer/Unsplash

- Hvordan har du finansieret dine biler gennem tiden?

- Ud fra et rent økonomisk spørgsmål har jeg aldrig købt biler fra ny, for så kan man vinke farvel til de første 20 procent af købesummen, allerede inden man når hjem og parkerer bilen. Det har aldrig været en god forretning at købe biler fra ny.

- Nu er jeg spændt på, hvad du så kører i nu?

- Jeg kører faktisk i en BMW. En BMW 218i Gran Coupé, og det var lidt af et tilfælde.

- For jeg ved som sagt ikke så meget om biler, men den var virkelig flot, og så kørte den tilmed virkelig godt, og så var jeg så heldig, at jeg kunne få en næsten absurd god pris for min gamle Golf, faktisk samme pris, som jeg selv havde givet i sin tid, hvilket jo normalt er uhørt for brugte biler. Så slog jeg til og blev BMW-ejer.

Arkivfoto: Finn Frandsen

- Hvordan med økonomien bag den?

- Jeg er kun den anden ejer, og bilen var to år gammel, da jeg købte den, og oven i det havde den tidligere ejer tilmed kun kørt lidt i den, så man kan sige, at toppen af afskrivningen allerede var skåret af prisen.

- Hvor meget kører du om året?

- Omkring 25.000 kilometer. Der er en del kilometer i mit arbejde.

- Hvad holder du så af at lytte til, mens du kører?

- Absolut ingenting. Der er altid fuldstændig stilhed. Jeg kører bare bil og nyder mit eget selskab. I hverdagens trummerum er det en kærkommen stund, jeg har for mig selv ikke at skulle forholde mig til andet end mig selv.

- Er du typen, der kører søndagstur?

- Ikke med de benzinpriser, men vi har kørt en del på skiferie ned gennem Europa til Østrig. Det er både et billigt alternativ, og så har man jo også friheden til at dreje af og ændre planer.



