Alt er ekstremt i verdens dyreste bil

Den 16-cylindrede Bugatti Chiron er et resultat af fem års arbejde med at få form til at følge funktion. Resultatet er en vanvittigt hurtig vogn, der er helt unik i bilernes verden

1500 hestekræfter, en topfart på 420 km/t. og en pris på 19 millioner kroner – før danske afgifter.

Det hele er mere end ekstremt i Bugatti Chiron. Det gælder også arbejdet med at skabe bilen, der ikke alene skal rumme en W16-motor og have toppræstationer, men også være pakket ind i et karrosseri med et så tidløst design, at linjerne også holder om flere årtier.

Derfor er det med en vis ærefrygt, at vi kredser om den dybblå Chiron, som troner i den store hal på Lego House i Billund. Her skal bilen markere, at det danske legetøjsfirma laver en gennemført Lego-model af verdens dyreste bil.

I et stille rum finder vi Achim Anscheidt, der er designchef hos Bugatti, og Jachin Schwalbe, der er teknisk chef på fabrikken i Molsheim. En fransk by på kanten af den tyske grænse.

De har været hjørnestenene i arbejdet med et skabe hyperbilen fra bunden.

Umulige krav

Kravene har fra begyndelsen været nærmest umulige. Men der er én klar ledetråd, som skinner igennem i designet, selv om det indeholder flere Bugatti-signaturer som hestesko-indtaget i fronten og den kurvede Bugatti-line, der krummer sig rundt om dørene: Det skal spille 100 procent sammen med bilens teknik.

- Form følger ydelse. Det handler ikke kun om at skabe et tidløst design. Alle former har en funktion, pointerer Achim Anscheidt, der tidligere har været hos Porsche og Volkswagen og også har stået bag designet af Chirons forgænger, Veyron.

Han er ikke i tvivl om, hvad der var den største udfordring under skabelsen af den store bil, som i dag klarer 0-100 km/t. på 2,4 sekunder og har sat verdensrekord ved at klare 0 til 400 km/t. og tilbage til 0 på – hold nu fast – 42 sekunder.

- En af de største udfordringer var, at vi skulle få designet til at gå op med en high-performance-motor, hvor der skal ledes kold luft ind i bilen og varm luft ud, siger designchefen.

Det betyder, at den rundbuede og karakteristiske Bugatti-linje ikke kun er et design-gimmick, men er til for at lede luften direkte hen til de enorme indtag. Jachin Schwalbe supplerer:

- Det handler ikke kun om at finde en pæn form, som du synes, du kan overføre til en produktionsbil. Det ville aldrig virke på denne måde. De tekniske specifikationer var så udfordrende og kravene så høje, at vi hurtigt fandt ud af, at der skulle mange tilretninger mellem teknikere og designere til, siger den tekniske chef og tilføjer:

- Men da det tekniske faldt på plads, fandt vi en måde, hvorpå vi også kunne integrere vores Bugatti-DNA i designet, så det hele gik op i en højere enhed.



Foto: Bugatti

Achim Anscheidt 56 år. Har studeret bildesign på Art Center College of Design i Pasadena, Californien.

Har været i designaf-delingen hos Porsche og senere i VW Group. Her var han bl.a. chef for designcentret i Barcelona og senere i Berlin.

Achim Anscheidt har designet Bugatti Veyron, Bugatti Chiron samt konceptet Bugatti Galiber.

Både til bane og hverdag

Designere og teknikere begyndte med et hvidt stykke papir med Bugatti Chiron, og det siges, at bilen ikke har en eneste stump til fælles med en Veyron.

En bil, der 'kun' ydede mellem 1000 og 1200 hestekræfter og nåede at blive produceret i 450 eksemplarer på fabrikken i Molsheim.

Processen, fra de første tegninger forelå, til hyperbilen stod færdig, løb op i små fem år. Men målet for bilen var meget klart fra begyndelsen.

- Fra et visuelt synspunkt må du ikke et øjeblik være i tvivl om, at dette er en Bugatti, mens designet skal være tidløst, og den skal indeholde de ypperste materialer og tekniske løsninger. Samtidig skal det være en bil, der både kan præstere på en bane og være så komfortabel, at du kan bruge den til hverdag, siger Achim Anscheidt.

En række designgreb er brugt for at få det rette udtryk. Forlygterne er eksempelvis vinklet en smule, for hvis de var helt vandrette, ville bilen hænge med mulen og se sur ud.

På den anden side har designerne også villet undgå, at den virker aggressiv. Her har målet fra begyndelsen været at skabe en bil, der ser målbevidst ud.

Nye tider, nye muligheder

I de kommende år vil elementer som eldrift, øget connectivity med opkobling til internettet og selvkørende biler vende op og ned på de kendte normer for biler og bilmærker. Det er derfor oplagt at spørge til, hvor Bugatti med sine ultra-fossildrevne køretøjer og vægt på performance, køreegenskaber og et klart designsprog skal placere sig?

Achim Anscheidt er ikke i tvivl om, at der kommer til at ske omvæltninger. Men han holder kortene tæt ind til kroppen.

- Vi tager os af det, når vi kommer så langt. Det er virkelig en udfordring for bildesignerne, når der sker et paradigmeskift for teknologien. Det åbner for både muligheder og begrænsninger. For en bildesigner er proportionerne altid det vigtigste, siger han og fortsætter:

- Derfor er man altid på vagt, når store vigtige dele i en bil skal placeres andre steder. Vi er ikke de eneste, som oplever dette.

Kunderne, der primært skal findes mellem verdens allerrigeste, har da også taget godt imod Bugatti Chiron.

Der er foreløbig skrevet slutsedler på 330 biler ud af 500 planlagte, og 100 er produceret og leveret til kunderne. Du skal nu frem til 2021 for at få leveret en bil.