Amerikansk ikonbil er landet i Danmark

En af historiens mest berømte biljagter foregik, da O.J. Simpson i en hvid Ford Bronco blev jagtet af adskillige politibiler på en amerikansk motorvej.

Selvom det er unfair over for Bronco-modellen, at en biljagt var med til at udødeliggøre bilen, så har den i hvert fald været med til at gøre Bronco berømt ud over de hjemlige grænser, selvom firehjulstrækkeren aldrig officielt har været importeret til Europa.

Men det ændrer sig med den nye moderne fortolkning af Bronco, for den vil blive lanceret på det europæiske marked og herunder i Danmark.

Den nye Bronco kommer på det danske marked i første halvdel af 2023, men for nyligt fremviste den danske Ford-importør et eksemplar af modellen for motorpressen.

Naturligvis skal der sidde et reservehjul bagpå. Foto: Niels Friis

To udgaver

Herhjemme kan de danske kunder se frem til to forskellige varianter af Bronco-modellen. ’Outer Banks’ og ’Badlands’ kommer de to udgaver til at hedde, og under motorhjelmen på begge finder man en 2,7-liters V6-benzinmotor, som arbejder sammen med en 10-trins automatgearkasse.

Motoren yder 335 hestekræfter.

Særligt for Outer Banks-udgaven er 18 tommer alufælge, 32 tommer terrændæk, seks forskellige køreprogrammer og firehjulstræk.

Badlands er til de, der har lidt ekstra mod på offroadkørsel, for den kommer med 33 tommer dæk, et ekstra køreprogram og det særlige HOSS 2.0 offroad-affjedring samt automatisk tilkobling af firehjulstræk.

Og noget tyder da også på, at en Bronco kan en hel del, når asfalten hører op.

- Bronco er Fords mest hårdføre og alsidige terrængående bil. Vi har skabt et nyt terrænikon ved at kombinere bilens originale DNA med de nyeste teknologier og tilbehør indenfor terrænkørsel.

Foto: Niels Friis

På baggrund af Bronco’ens store succes i USA, er vi meget begejstrede for også at kunne tilbyde den til vores eventyrlystne kunder i Europa, lød det fra Matthias Tonn, chefingeniør for importbiler hos Ford Europa, da nyheden om, at Bronco kommer til Europa, blev offentliggjort.

Endnu står det ikke klart, hvor meget Bronco kommer til at koste i Danmark, men et gæt herfra er en pris på omkring en million kroner. Ford i Danmark oplyser, at flere detaljer om de to Bronco-varianter vil blive offentliggjort tættere på lanceringen.

Kommer også i særlig Raptor-version

PR-foto

Er en af de to standardversioner ikke nok for én, kommer Bronco senere også i en Raptor-udgave, hvilket er Fords betegnelse på offroad-biler, som kan noget helt særligt.

Har man kørt i Raptor-udgaven af Fords pickup Ranger, ved man, at når der står Raptor på bagsmækken af en Ford, så kan modellen køre fra de fleste, når underlaget er løst og ujævnt.

Under hjelmen på Bronco Raptor har Ford fundet plads til en 3,0-liters turbobenzinmotor, som yder 418 hk og 440 Nm. Derudover kommer Raptoren med særlig HOSS 4,0-offroad affjedring, ramme i højstyrkestål og 37 tommer All Terrain-hjul.

Samtidig har Ford udstyret Bronco Raptor med et system, som de kalder G.O.A.T (Goes Over Any Terrain).

- Vi var bare nødt til at bygge Bronco Raptor - det er vores ultimative bil til hardcore offroad-entusiaster, som kræver noget mere, lød det fra Carl Widmann, som er chefingeniør i Ford Performance, da Bronco Raptor blev præsenteret.

Endnu vides det ikke, om Bronco Raptor også lanceres i Danmark.



