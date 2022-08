Amerikanske dollargrin under hammeren

Hvis du er til store, amerikanske flydere med potente V8-motorer i front og stor udstråling, skal du overveje at kigge forbi Campen Auktioner 30. august.

En sjællandsk ejendomsmægler samlede på luksusbiler hele sit liv, og da vedkommende gik bort, efterlod han over halvtreds biler, som nu skal under hammeren på auktion.

Henning Meyer, som ejendomsmægleren hed, var vild med især amerikanske biler med store mængder krom, finner og skinnende lak, og det er en spektakulær samling, der skal sælges på auktion nu, lyder det fra Campen Auktioner i en pressemeddelelse.

- Vi har gennem årene fundet og solgt en del store bilsamlinger, men Henning Meyers her er simpelthen den bedste, jeg har set, siger auktionarius Finn Campen om bilsamlingen.

Foto: Campen Auktioner

- En opvisning

Da Henning Meyer gik bort i 2019, stod arvingen Marie Therese Meyer med et svært valg.

Hen over årene havde Henning Meyer brugt mange timer, penge og hjerteblod på at finde, købe og vedligeholde de mange biler, og Marie Therese Meyer havde derfor mange gode minder om bilerne.

Men for at holde en så stor bilsamling vedlige, skal man have mere end almindelig bilinteresse. I samråd med familien tog hun derfor den svære beslutning at sælge faderens livsværk, som kommer under hammeren 30. august.

Den store Cadillac fra 1958 var før direktionsvogn for Barsebäcks ledelse, men kom tidligt ind i Henning Meyers samling. Foto: Campen Auktioner

Blandt samlingens mere sjældne biler er en Cadillac Eldorado Brougham fra 1958, der ved lanceringen var Amerikas dyreste og mest avancerede bil.

Forventningen er da også, at den kan blive auktionens mest indbringende bil.

- Der er kun lavet 704 af dem, og de var simpelthen en opvisning i alt, hvad der kunne lade sig gøre i bilverdenen dengang, og derfor er de meget eftertragtede blandt samlere i dag, fortæller Finn Campen.

På auktionen er der ingen mindstepriser - alle bilerne og køretøjerne bliver solgt til højeste bud, så er man heldig, kan man gøre et kup.

Foto: Campen Auktioner

