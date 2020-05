Apples monopol er endelig brudt

Ejer du en smartphone af mærket Samsung eller Huawei, og er du samtidig glad for ny teknologi i biler, så er her en god nyhed.

Android Auto, der er modstykket til Apple Carplay, er efter lang ventetid tilgængelig på dansk, hvilket betyder, at danske Android-ejere endelig koble deres telefon til deres bil.

Dog skal din smartphone være opdateret med det nyeste Android 10-styresystem fra efteråret 2019, som også er tilgængelig for flere af de lidt ældre modeller.

Android Auto er sat op til brug i de samme bilmodeller, som virker med Apple Carplay. Disse kom typisk kom på markedet i 2015-2016.

Og at mulighederne med Android Auto er mange, står klart, da vi tester systemet i en Peugeot 2008, som vi kobler til en Samsung Galaxy S9 og en Huawei P20 Lite – begge købt i 2018. Referencen er en iPhone 6S med det nyeste styresystem (iOS 13.4).

Knasten for Android Auto har indtil nu været, at det stemmestyrede Android Auto i modsætning til Apple Carplay ikke fandtes på dansk – og derfor officielt slet ikke kunne bruges. Dog har det været muligt at downloade en app med en uofficiel dansk version, men det kræver teknisk snilde.

Det nye Android Auto-system kræver blot et kabel med USB-stik og et par godkendelser på telefonen for at spille sammen med bilen. Så er du i gang.

Foto: Jens Overgaard

I visse lande kan Android Auto med en bestemt opsætning køre trådløst over Bluetooth, som det også er tilfældet med Apple Carplay. Det er dog uklart, om denne funktion også er tilgængelig herhjemme.

Google skriver om systemet på sin hjemmeside, men har ikke meldt noget officielt ud om den danske version. Vi har været i kontakt med Google Danmark, hvor man undersøger sagen. Men et svar kan trække ud.

En stor importør som Peugeot oplyser dog, at de biler, der er forberedt til det, som udgangspunkt spiller sammen med Android-smartphones. Den største udfordring ligger i telefonernes hardware og software, og hvordan dette virker med de forskellige bilradioer. Så der er ikke 100 procent garanti. Hvilket faktisk er et meget godt billede på vores oplevelse med systemet.

Det giver – som Apple Carplay – mange muligheder og betjeningen fungerer forholdsvis let. Men det virker ikke lige så gelinde, som man kunne ønske sig, og der er tekniske bump på vejen. Vi afprøver i testen en række apps, herunder Google Maps, Spotify og Telmore Musik.Grafikken er overskuelig og ligner det, vi kender fra Samsung-universet.

Foto: Jens Overgaard

En forskel på Android Auto og Apple Carplay er scrollingen, der hos førstnævnte sker lodret, mens det hos sidstnævnte sker vandret. Intuitivt virker det fint. Det er også nemt at bladre rundt i de forskellige apps, som alle åbner hurtigt.

Lakmusprøven er stemmestyringen, hvor både telefonopkald og navigation på Google Maps kører glidende og virker bedre end hos Apples Siri. Der er dog udfordringer. Mens det går fint med at modtage sms’er, der vises med en pop op-menu, og besvare disse med stemmestyringen, er det mere drilsk at sende en ny sms.

Det kan man gøre enten ved at trykke på knappen med talesymbolet i rattet på bilen eller ved at trykke på et mikrofonikon på skærmen.

Ved tryk på rattet blev Android Auto overtrumfet af Peugeots eget integrerede infotainment-system, mens det kun lykkedes at sende to sms’er fra skærmikonet. Her kom resten af tiden fejlmeldingen; 'Data-transmission lost'. Det er ifølge flere bruger-sites et generelt problem, som Google er opmærksom på og arbejder på at løse.

Vi havde i forvejen hentet Googles eget sms-program i Google Play, som blev gjort til den foretrukne frem for Samsungs egen præinstallerede besked-app, da vi ønskede at sikre fuld integration. Desværre var det ikke nok, om end vi har hørt fra en kollega, at denne har fået systemet til at fungere i sin Citroën C3, hvorfor det altså skulle være muligt.

På den positive front oplevede vi, at en musik-app som Telmore Musik virkede hurtigere og mere driftssikker end hos Apple. De mange apps, du henter i Google Play ved at søge på Android Auto, er et kapitel for sig selv. Udgangspunktet er, at de grundlæggende funktioner virker rimeligt.

Dommen er, at Android Auto er fuld af gode takter, men ikke virker helt færdigt endnu.

Android eller Apple?

Brugerfladen på Android Auto er bygget op med overskuelig grafik. Mange funktioner kan styres ved hjælp af talestyring. Foto: Jens Overgaard

Vanens magt er stor. Dette smitter også af på dit valg at telefon, og hvordan du bruger den i bilen.

Derfor har Apple og Google fra start haft en klar filosofi om at skabe samme grafik og brugerflade på bilens skærm som på telefonen. Som mangeårig Apple-bruger har denne skribent længe været stor fan af Apple Carplay, som er let at bruge og har en meget bred vifte af apps at vælge mellem.

Efter nogle dages brug af Android Auto vil jeg dog heller ikke afskrive dette. Begge systemer gør hverdagen i bilen lettere. Men jeg hælder klart til Apple Carplay, som virker mere helstøbt og mindre teknisk at gå til.

Apple Carplay har siddet enerådigt på 'telefon til bil'-fronten herhjemme,

En af de største ulemper ved Android Auto er, at der er så mange systemer, du ikke har sikkerhed for virker. Forhåbentlig får Google strømlinet dette med Android 10.

Jeg synes ikke, at du skal vælge smartphone efter, om du kan bruge den i din bil. Køb den telefon, som passer med prisen og det styresystem, som du er mest fortrolig med. Men hvis det skal være en Android, så sørg for, at den har Android 10. Det er nemlig ikke alle telefon-fabrikater – heller ikke helt nye – som har adgang til dette styresystem.

Hvis der er problemer med at få Android Auto til at køre, kan det være en god idé at opgradere til et bedre USB-kabel. Nogle telefoner kan desuden gå i dvaletilstand på grund af strømstyringen, der typisk indstilles i fire niveauer. For at undgå dette skal telefonen stå på et af de to højeste niveauer.