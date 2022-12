Av for en Audi

Vil man have masser af kræfter og effektive køremaskiner, har et godt bud i adskillige årtier været RS-modellerne fra Audis sportslige division.

Nu har Audi lanceret nye såkaldte Performanceudgaver af de nuværende RS6 Avant og RS7 Sportback-modeller, og det betyder, at den potente 4,0-liters V8-biturbomotor, som findes under hjelmen i begge bilmodeller, nu yder 30 hk og 50 Nm flere, så den samlede ydelse lander på 630 hk og 850 Nm.

De ekstra kræfter betyder, at begge biler nu sprinter hurtigere fra 0-100 km/t - helt præcist på præcis 3,4 sekunder. For at hente de ekstra kræfter fra V8-motoren har Audi blandt andet fundet plads til større turboladere og et højere ladetryk.

Samtidig har Audi fjernet noget af støjdæmpningen mellem motoren og kabinen, så man får mere glæde af motorlyden, mens bilerne nu også vejer marginalt mindre end før. Nogle letvægtere er der dog ikke tale om, for RS 6 Avant Performance har en egenvægt på 2090 kg, mens RS 7 Sportback Performance vejer 2065 kg.

Mere dynamik

Motoren er ikke det eneste, som er udviklet i Performance-udgaverne. Den otte-trins tiptronic-gearkasse skifter nu hurtigere end tidligere, og samtidig har Audi optimeret det automatisk spærrende midterdifferentiale, som har til opgave at fordele kraften til for- og bagakslen med fordelingen 40:60 på de firehjulstrukne biler.

Hvis der opstår hjulspind, overføres der automatisk mere trækkraft til den aksel, der har det bedste vejgreb - der kan overføres maksimalt 70 procent til forakslen eller 85 procent til bagakslen.

Takket være de opdaterede systemer, lover Audi, at køredynamikken er blevet forbedret, som blandt andet betyder mere præcise køreegenskaber i sving og mindre understyring, når bilen presses hårdt. Samtidig skulle indstyringen være mere præcis.

Blandt nyhederne for Performance-udgaverne er også, at den såkaldte RS-dynamikpakke bliver en del af standardudstyret i RS 6 Avant Performance og RS 7 Sportback Performance, hvilket vil sige, at man nu standard får forøget den elektronisk begrænsede hastighed fra 250 til 280 km/t, mens bilerne også kan medstyre på baghjulene.

Desuden giver dynamik-pakken også quattro-sportsdifferentiale på bagakslen.

Audi åbnede for bestilling af de heftige familiebiler i starten af december, og Performance-modellerne lanceres herhjemme i løbet af første kvartal af 2023. RS 6 Avant Performance fås fra 2.094.990 kr., mens RS 7 Sportback Performance starter ved 2.439.990 kr.

Merprisen for at opgradere til Performance-udgaverne er altså 135.000 kr.

