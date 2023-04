Bagagerum: Litermålet er ikke alt

Det skal du vide: Mange vil have et rummeligt bagagerum, men antallet af liter, der kan være bagi, siger ikke alt om anvendeligheden. I stedet bør man kigge sine egne behov efter i sømmene, mener ekspert

Om man kører rundt med kufferter for kunder, skal have plads til en barnevogn eller er håndværker, der har behov for både det ene og det andet i løbet af en lang arbejdsdag, spiller størrelsen på bagagerummet en stor rolle i det daglige.

Antallet af tænkte liter, der kan være bagi bagagerummet, er også blevet en måde at tiltrække kunder på, og selv de mindste biler på markedet har på en eller anden næsten mirakuløs måde et rummeligt bagagerum.

For eksempel er der plads til 182 liter i en Fiat 500 og 251 liter i Volkswagen Up, og det lyder jo af meget. Men der er en hage.

- Litermålet er selvfølgelig et pejlemærke, man som forbruger kan gå efter, men selve udformningen og selve formen på bagagerummet spiller også ind på, hvor meget man kan have med i bilen.

Lone Porsgaard Rasmussen er indehaver af Dansk Varebilindretning i Sjølund. Privatfoto

Annonce:

Det fortæller Lone Porsgaard Rasmussen, der er indehaver af Dansk Varebilindretning i Sjølund.

Hendes virksomhed har specialiseret sig i at indrette især håndværkernes varevogne bedst muligt med specialbyggede reoler, skuffesystemer og dobbeltbunde i bagagerummet, og ifølge hende er der et par ting, man som privatperson bør kigge efter, når man skal hoppe ny bil - og nyt bagagerum.

Berlingoen er kendt for at have god plads bagi. Foto: Citroën

Ølkassetricket

Bagagerummets litermål er altså et godt pejlemærke for forbrugeren, men udformningen bliver i sidste ende mere afgørende for, hvad man kan proppe ind i bilen, end litertallet. Eksempelvis bliver det svært at pakke de to små førnævnte biler med hårde kufferter og ølkasser til sommerfesten.

Dels fordi der ikke er meget plads mellem bagagerumskanten og bagsæderne, og dels fordi bagagerummet stikker meget dybt i bilen, så man skal langt ned i bunden af bilen for at finde pladsen.

Annonce:

Derfor bør man i stedet kigge grundigt på ens egne behov, når man shopper ny bil, mener Lone Porsgaard fra Dansk Varebilindretning.

- Hvis man for eksempel hver dag kører med en tung last, dur det ikke i længden, at man skal bukke sig ned i bilen for at løfte tingene ud. I stedet har man brug for en bil med et bagagerum uden opkant, så man kan trække lasten til sig. Som hvis man forestiller sig, at man trækker en ølkasse til sig. Det bliver man glad for i længden, siger hun.

Kører man med mange tunge ting, er det en god idé med et bagagerum uden opkant, som på denne Toyota City Electric. Privatfoto

Juster behov

Selvom mange biler i dag er udstyret med en opkant i bagagerummet, så kan man løse problemet med at lave dobbeltbund bagi. På den måde får man plads til alt det lovpligtige udstyr, man skal have med, som advarselstrekant, førstehjælpskasse og snekæder, men uden at det roder bagi.

Annonce:

- Det kan være en rigtig god løsning at installere i sin bil, og det er også noget, der er populært blandt vores kunder. Både med varevogne og personbiler kan man komme rigtig langt med den rigtige indretning af bagagerummet, siger hun.

En anden god tommelfingerregel er, at kører man med mange små dele i lasten frem for store, er frihøjden i bagagerummet faktisk ikke så vigtig. Det er alligevel tom luft, man kører rundt med, påpeger Lone Porsgaard.

- Derfor kan man ofte nøjes med en mindre bil med et mindre bagagerum, end man måske lige tror.

Tænke over, hvordan du pakker bagagerummet, så kommer du længst. Foto: Citroën

Barnevognstesten

At man ikke kører rundt med et unødvendigt stort bagagerum fyldt med ting, man ikke har brug for, er især aktuelt, når det kommer til elbiler, hvor rækkevidden har stor betydning. Vægten kan have betydning for, hvor langt man når på en opladning.

Annonce:

- Især håndværkere kan have godt af at få ryddet op i deres biler, for så kan de i nogle tilfælde klare sig med mindre. Det gælder også for privatbilister. Ens krav til plads i bagagerummet ændrer sig løbende gennem livet, og der er forskel på at være en småbørnsfamilie og være pensionister.

Derfor er det også en god idé at tage de ting - og personer - man har brug for at transportere i det daglige med ud til forhandleren, så man kan teste bilen en til en, om den opfylder ens behov for plads.

Det gælder både familiemedlemmer, autostole, barnevogne og golfudstyr og endda også hundeburet, hvis familien har et firbenet medlem.

- Det er altid en god idé at lave barnevognstesten, Det skal helst være så nemt som muligt at få ind og ud af bilen, ellers bliver man træt af det i længden, siger Lone Porsgaard fra Dansk Varebilindretning i Sjølund.



Der er rigtig mange penge at spare på den helt rigtige finansiering af bilkøbet. Bliv klogere lige her.