Bagklappen røg af bimmeren

Ugens bilist: En lidt for voldsom leg endte i tårer for Formel 1-kommentator Peter Palshøj

- Hvornår startede din interesse for biler?

- Jeg var glad for biler allerede i en meget tidlig alder, og den interesse er så hængt ved. Jeg samlede selvfølgelig på bilkort, som alle drenge gjorde, og så havde jeg en modelbil, som jeg skattede højt.

- Det var en BMW 3.0 CSl, som var helt ekstrem flot, og som jeg havde fået af min far. Jeg kan huske, at jeg blev meget ulykkelig, da bagklappen røg af i en lidt for voldsom leg.

Foto: Shutterstock

- Spottede du også biler på gaden?

- Ja, og jeg blev tit passet ved min mormor og morfar, som boede i et sving, der om vinteren blev meget glat. Så sad jeg i vindueskarmen og noterede, når en bil skred ud. Mærke, model og farve. Samt hvor meget bilen var skredet på en skala fra 1 til 5.

- I virkeligheden var det jo total ubrugelig information, men alligevel brugte jeg noterne til at kloge mig på, om det især var Ford Escort, der havde det med at miste vejgrebet i glat vejr.

- Hvilken bil voksede du op med?

- Mine forældre kørte i Golf 1 og siden en Opel Kadett.

- Hvornår startede din interesse for motorsport?

- Ud over at jeg generelt var glad for biler, var jeg også bidt af Formel 1 fra en ung alder, og jeg kan huske, at jeg så Ronnie Pettersons ulykke i fjernsynet i 1978. Det gjorde et stort indtryk.

- Hvad var din første bil?

- Jeg var så privilegeret, at jeg arvede min mors gamle Skoda Felicia.

- Men modsat de fleste andre 18-årige følte jeg ikke, jeg havde behov for at tage kørekort, og i mine 20’ere levede jeg en tilværelse, hvor jeg ikke havde brug for bil. Jeg boede i byen og kunne tage cyklen, så jeg fik først bil i slutningen af 20’erne.

Foto: Shutterstock

- Hvad betød det for dig?

- Det var jo den ultimative frihed, og det er det stadig. Jeg elsker at køre bil. Der er noget zen over det, for man kan kun være til stede lige her og nu, når man kører.

- Hvad kører du i dag?

- Ringen er sluttet, for i dag kører jeg BMW - på ottende år. Jeg havde nogle kammerater, der på et tidspunkt sagde, at nu måtte jeg anskaffe mig en ordentlig bil, fordi jeg altid havde beundret dem. Så det gjorde jeg, og siden har jeg ikke set mig tilbage.

- Jeg har været igennem fire BMW’er på de otte år. Det lyder måske af mange, men det kan også kun lade sig gøre, fordi jeg leaser. Det har i mine øjne altid været en fornuftig måde at finansiere en bil og samtidig få adgang til de nyeste modeller.

- Hvad er køreglæde for dig?

- Det er en kombination af mange ting. Bilens egenskaber, design og motorkraft. Om bilen ligger godt på vejen, accelererer som den skal, om den lyder godt og man sidder godt.

- Komfort betyder også noget. Så køreglæde er for mig helhedsindtrykket af bilen. Det skal føles godt.

- Hvad lytter du til imens?

- Altid musik. Det er for distraherende at høre podcasts. Det kræver for meget af mig. Så hellere noget musik, hvor man kan sidde og tromme til takten på rattet.

- Hvad har du altid i bilen?

- Jeg har altid en klud til at fjerne fuglelorte.

- Er du øm overfor din bil?

- Jo, det er jeg nok. Jeg kan godt lide, at den ser flot ud. Jeg vasker den også helst i hånden frem for at køre i vaskehal. Kun på den måde har jeg føling med, om den har fået ridser eller stenslag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------