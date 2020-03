Bekæmp støjen i din bil

Gamle biler larmer. Nye biler er stille. Sådan kunne man tænke, at verden var, men det er langt fra alle nye biler, der er tyste indeni. Det skyldes flere faktorer – dels koster støjdæmpende materiale penge, og selv få kroner sparet på én bil bliver til millioner, når man producerer mange biler.

Dels skal nye biler være mere energieffektive, så fabrikanterne sparer på vægten, hvilket resulterer i tyndere materialer, der lettere skaber resonans.

Det var de dårlige nyheder, men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. I hvert fald står flere virksomheder klar til at gøre noget ved problemerne. Vi har afprøvet to metoder, der kan benyttes enkeltvis eller kombineret, hvis din pengepung tillader det.

Der er flere støjkilder i biler. Nye biler har større og bredere dæk, end bilerne havde tidligere. Det giver mere dækstøj, selvom dækfabrikanterne arbejder på at mindske støjen. En anden støjkilde er vindstøj, der typisk kommer fra sidespejle og dørlister. Vindstøj er det sværeste at gøre noget ved. Så er der motorstøj – et problem der bliver mindre, i takt med at motorerne udskiftes til elmotorer i de kommende år.

Sidste støjkilde, der er vigtig at tage med, er resonans. Det er støj, der opstår, når dele går i svingninger. Hvis du ser under tæpperne i bilen, vil du se nogle plader af bitumen, som er limet på karossen. De dæmper vibrationer og lyden herfra, men også vibrationsdæmpende materiale får sparekniven af og til.

Inden du giver dig i kast med lyddæmpning, så er der nogle forhold, du skal overveje. Når man dæmper en lyd, så kan det få andre lyde til at fremstå højere.

Så hvis du dæmper hjulstøj og motorstøj, kan vindstøj virke mere fremtrædende, selvom det samlede lydtryk er lavere. Det er blandt andet derfor, nogle synes, der er mere vindstøj og dækstøj i elbiler. Typisk er det, fordi motoren støjer langt mindre end en forbrændingsmotor.

Honda Civic er en af de biler, som godt kunne trænge til lidt mere isolering fra fabrikken. Til testen her har vi brugt to eksemplarer af nyeste generation og en referencebil uden nogen former for ekstra støjdæmpning. Vi har kørt i bilerne lige efter hinanden på de samme hjul.

Den hvide Civic tilhører Anders Bisgaard fra Aalborg, og den grå tilhører Mikkel Bach fra Odense. Referencebilen er lånt hos Terminalen i Aarhus. De har alle stillet deres biler til rådighed, så effekten af lyddæmpningen kan vurderes.

Første løsning er en undervognsbehandling med ekstra dæmpning.

Den hvide Civic er blevet behandlet ved Dinitrol ved Skalborg Undervognscenter. Bilen var stort set ny, og på billederne er det tydeligt, at der bag dækpladerne blot er lakeret plade. Først får hjulkasser og selve bunden et tykt lag af produktet, som skummer yderligere op, så det både virker støj- og resonansdæmpende.

Bilen må ikke have været undervognsbehandlet tidligere, og der må ikke være rust. Efterfølgende kan man vælge at få normal rustbeskyttelse ovenpå. Det fik Anders´bil, og behandlingen for både støjdæmpning og undervognsbehandling er 7.330 kr.

Foto: Ebbe Sommerlund

Anden løsning er den klassiske lyddæmpning.

Den grå Civic blev sendt til Carsound i Odense, hvor den fik en klassisk lyddæmpning. Den består af vibrationsdæmpende og rusthæmmende butyl belagt med alufolie. Det rulles i dørene og i bunden af kabinen og bagagerummet.

Herefter monteres et lag skum, som er støj- og temperaturisolerende. Ud over at dæmpe lyde isolerer det også kabinen, så klimaanlægget skal arbejde mindre hårdt. Den behandling, Mikkels bil fik, koster ca. 7.500 kr. i materialer og montering.

Da begge biler er blevet behandlet, mødes vi til en testkørsel. Først i en helt standard Honda Civic, som vi kører en testrute med. Testruten har forskellige asfalttyper og er både på motorvej og landevej. Hjulene fra den første Civic monteres herefter på den hvide Civic, og samme rute køres.

Det er helt tydeligt, at småsten, der rammer bunden, ikke høres nær så tydeligt. Der er også mindre hjulstøj. Samlet set føles lydtrykket lavere, uden at man dog kan sige, at bilen er decideret støjsvag. Men en klar forbedring.

Herefter monteres hjulene på Mikkels bil, og turen gentages. Støjen er lavere end en standard Civic. Især er der mindre støj bagfra. Sten mod bunden høres lidt tydeligere end med Dinitrol-behandlingen. For Mikkel er lyddæmpningen dog den helt rigtige, da han har opgraderet anlægget – og her hjælper de lyddøde døre gevaldigt på lyden.

Konklusionen er, at metoderne virker, men at du ikke kan forvente et støjniveau som i en luksusbil. Hvilken metode, der er bedst, afhænger af temperament. Dinitrol virker bedre på sten og vand mod bunden, mens kun den traditionelle metode giver bedre lyd fra anlægget og en bedre lyd, når du smækker døren.

Løsning 1: Undervognsbehandling med lyddæmpning

Hjulkasserne er helt bare fra fabrikken, så der er ikke megen støjdæmpning. Et tykt lag dækker hele hjulkassen, så resonans og støj dæmpes. Foto: Ebbe Sommerlund

Fordele

Virker supergodt på lyden af sten og vand mod bunden

Du kan få bilen rustbeskyttet i samme omgang

Ulemper

Ingen resonansdæmpning i dørene

Kan kun udføres på nye eller næsten nye biler

Pris: 7.330 kr. inkl. undervognsbehandling

I dette tilfælde er det Dinitrol, men andre antirust-kæder tilbyder samme behandling.

– Civic’en støjede mere end den Accord Executive, vi havde tidligere, men vi er helt nede på meget acceptabelt lydniveau nu. Den største forskel var ved 70-80km/t i vores ører, men den støj er væk nu, siger Anders Bisgaard, ejer af den Civic, der fik ekstra Dinitrol-behandling.

Løsning 2: Traditionel støjdæmpning

Der lægges butyl-plader i døre, bund og bagagerum – ovenpå lægges skum, som isolerer for støj og temperatursvingninger. Foto: Ebbe Sommerlund

Fordele

Kan udføres på alle biler – nye som gamle

Man kan målrette behandlingen

Lyden fra anlægget bliver bedre

Ulemper

Dæmper indefra, så sten, der rammer bund og beklædning, dæmpes ikke så godt som ved Dinitrol-behandling

Pris: 7.500 kr. ved Carsound

– Det har bestemt hjulpet i min, altså det er en helt anden bil, lyden i kabinen i min er helt exceptionel. Og især anlægget, det spiller langt bedre, da dørene har fået tre-lags lydisolering, siger Mikkel Bach, ejer af den Civic, der fik traditionel lyddæmpning.

