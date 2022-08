Benhård Ford kommer til Danmark

Da Ford lancerede en ny udgave af den berømte offroader Bronco, blev der fra bilproducentens side ikke snakket meget om, hvorvidt Jeep Wrangler-konkurrenten ville komme til Europa.

Men nu har Ford afsløret, at den nye Bronco kommer til Europa i et begrænset antal i 2023 - og at vi her i Danmark er blandt de heldige udvalgte markeder.

Den originale Bronco trækker tråde helt tilbage til 1966, og modellen blev især verdensberømt, da O.J. Simpson blev filmet i en hvid Bronco med et hav af politibiler i hælene.

Den nye Bronco blev relanceret i 2020, og indtil nu har det stået hen i det uvisse, om modellen ville komme til Europa, men det sker altså, når Ford hiver den fem-dørs udgave af offroaderen til udvalgte europæiske lande næste år.

Og hvad kan de europæiske - og danske - kunder så se frem til?

- Bronco er Fords mest hårdføre og alsidige terrængående bil. Vi har skabt et nyt terrænikon ved at kombinere bilens originale DNA med de nyeste teknologier og tilbehør inden for terrænkørsel, siger Matthias Tonn, som er chefingeniør for importbiler ved Ford Europa.

- På baggrund af Broncoens store succes i USA er vi meget begejstrede for også at kunne tilbyde den til vores eventyrlystne kunder i Europa, siger chefingeniøren videre.

I Europa bliver det fem-dørs-versionen, vi får glæde af. Foto: Ford

Også til nybegyndere

Bronco kommer med et særligt system til terrænkørsel, som kaldes ’GOAT’, hvilket dækker over ’Goes Over Any Type of Terrain’.

Dermed lægger Ford op til, at Bronco kan forcere ethvert terræn, og fordi bilen er udstyret med et system, så man kan optimere bilens ydeevne til forskellige typer af terræn, lover Ford, at Bronco både er god at køre offroad i for de erfarne eventyrer og for nybegynderne.

- Bronco er bygget til at give kunderne frihed til at udforske og tage på eventyr. Den nye Bronco kan tilpasses ethvert eventyr uden at gå på kompromis med hverken komforten, ydeevne eller performance, siger Matthias Tonn.

- Den vil skabe en masse sjove oplevelser i Europa, siger han.

Foto: Ford

Den nye Bronco kommer med en to-trins elektronisk gearkasse, der tillader skift på farten, eller en to-trins elektromekanisk gearkasse med en automatisk tilstand, så systemet kan skifte mellem to-hjulstræk og firehjulstræk afhængig af forholdene.

Differentialespær på baghjulene er standard, mens kunderne har mulighed for at tilvælge differentialespær på alle fire hjul.

Endnu kan Ford Danmark ikke oplyse, hvornår i 2023 Bronco lanceres herhjemme, ligesom de danske priser heller ikke er klar endnu. Det blive offentliggjort tættere på lanceringen.



