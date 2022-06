- Benzinbilen gav mig en grim smag i munden

- Er du glad for at køre i bil?

- Det er jeg, og det bliver jeg også nødt til at være. For ved siden af mit skuespilleri har jeg gerne 50-60 foredrag om året, fordelt over hele landet, så om jeg vil det eller ej, bruger jeg rigtig meget tid i min bil. Det er faktisk mit andet kontor.

- Hvor langt kører du om året?

- Snildt de 30.000 kilometer. Den anden uge havde jeg tre foredrag om dagen spredt ud over hele landet, og der kom kilometertælleren op på 2500 kørte kilometer.

- Hvornår fik du bil?

- Det gjorde min hustru Lise og jeg, da vores store søn var 3 år gammel, og han er 30 år i dag. Valget faldt på en Citroën BX i lyseblå, og blinklyset sad oppe under forruden, og vi gav 50.000 kroner for den, og det var rigtig mange penge for os, for vi var begge studerende på SU.

- Som småbørnsforældre ville vi selvfølgelig gerne have haft den før, for det gør virkelig livet nemmere, især når Lises forældre boede i Køge, og vi selv boede i et lille hus i Vanløse, og de skulle passe børnene, men vi havde simpelthen ikke råd før.

- Hvorfor lige Citroën?

- Mine svigerforældre er frankofile og havde sommerhus i Sydfrankrig, hvor vi tit var nede, og det smittede nok af på vores valg. Vi endte faktisk med at blive så glade for Citroën, at det bare var den første bil i rækken.

- Da vi nogle år efter fik søn nummer to, skiftede vi til en Citroën Xantia, en stationcar så lang, at der var plads til os alle og alt vores habengut, når vi kørte på ferie.

Arkivfoto: Henrik Schütt

- Har du altid købt dine biler brugt?

- Det gjorde vi, lige indtil den dag, jeg så en fantomtegning af en Alfa Romeo 156 sportwagon i et bilblad og faldt pladask for den. Den var simpelthen bare så lækker, sølvgrå med cognacfarvet læder indtræk. Heldigvis var Lise helt med på den.

- Hvorfor skilte du dig af med den?

- Det var heller ikke med min gode vilje, men jeg fik en knæskade til oldboys ishockey, og til sidst blev koblingen for hård ved mit knæ.

- Hvad kører du i for tiden?

- Efter Alfa Romeoen havde vi lidt forskellige biler blandt andet en Mazda og en Audi Q5, men på et tidspunkt fik jeg simpelthen for grim en smag i munden ved at køre rundt i sådan en benzinsluger, især når jeg kører så meget.

- I min research faldt jeg over BWM, og det tiltalte mig meget, at de både prøver at være bæredygtige ved at genbruge læderet fra sædet til tasker, plante træer i kompensation og alt muligt andet godt for klimaet.

- Så jeg kontaktede dem, og i dag er jeg ambassadør. Det betyder, at jeg får en BMW X5 hybrid stillet til rådighed - som jeg selvfølgelig betaler skat af.

Arkivfoto: Christian Schacht

- Hvorfor lige en hybrid?

- Klimahensynet vejede tungest, men samtidig vil jeg gerne slippe for at stå og vente en time på at lade midt om natten på vej hjem fra Jylland, så derfor hybrid.

- Til gengæld kører den 70 kilometer på en opladning, så inde i byen kører jeg på ren el. Og så har jeg fået sat solceller op på taget af min carport, så jeg kører på solens stråler. Derudover kører jeg altid med et formål, og skal vi kortere, så tager vi cyklen.



