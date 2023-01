Bilsalg i frit fald: Elbiler trodser udvikling

Det var ikke nemt at være bilproducent eller -importør i 2022, ligesom mange kunder nok også kiggede efter langt efter udsigten til at få overdraget nøglerne og registreringsattesten på deres helt nye bil.

Især forsyningsproblemer udfordrede salget af nye biler i 2022 og resulterede i meget lange leveringstider på nye biler.

Det udfordrede salg har da også vist sig i salgstallene for nye biler i 2022.

Herhjemme blev der i løbet af hele 2022 således solgt 148.294 nye biler, hvilket er 20 procent færre end i året før.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Annonce:

- Året 2022 blev et begivenhedsrigt år i branchen, hvor forsyningsproblemerne dikterede hverdagen i den globale bilindustri. Dog har vi været forbi de værste udfordringer og de længste leveringstider, så vi ser frem til et mere stabilt 2023, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Flere elbiler

Omend det samlede salg af nye biler var hårdt ramt af udfordringer, er der medvind til de 100 procent elektriske biler.

2022 blev nemlig året, hvor Danmark rundede 100.000 elbiler, og med 30.830 nye elbiler på danske veje i løbet af 2022 voksede salget af elbiler med 23,8 procent i forhold til sidste år.

Elbilerne udgjorde 20,8 procent af det samlede salg i 2022 mod 12,9 procent i 2021.

Årsagen til stigningen er blandt andet, at der er kommet flere elbilmodeller på markedet. Modeludbuddet er steget fra 29 elbilmodeller i 2022 til 55 modeller i dag.

Adm. direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, ser frem til et mere stabilt 2023. PR-foto

Annonce:

- På trods af et udfordrende år bliver bilindustriens bidrag til den grønne omstilling stadig mere synlig, og 2022 blev også året, hvor vi rundede 100.000 elbiler på de danske veje. Vi er stolte over, at vores produkter i stigende grad er med til at nedbringe Danmarks CO2-udledning, og viser vejen ift. den grønne omstilling, siger Mads Rørvig.

Hos Bilbranchen under DI betegner man salget af de elektriske biler som ’en nødvendighed’.

- Det samlede salg af nye biler i 2022 blev en fuser, men vi glæder os i branchen over, at det grønne bilsalg endte på et højt niveau. Vi har aldrig solgt så mange elbiler i Danmark som i 2022.

- Det er der også brug for, hvis vi skal indfri de politiske målsætninger om, at der i 2030 skal køre op mod 1 million grønne biler på vejene i Danmark, lyder det fra Thomas Møller Sørensen, som er branchedirektør i Bilbranchen i DI.



Der er rigtig mange penge at spare på den helt rigtige finansiering af bilkøbet. Bliv klogere lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------