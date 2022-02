Bilsalget rykker online: Husk dette inden du trykker 'køb'

Flere og flere danskere dropper den fysiske butik, når de køber bil. I stedet går de på nettet. Men ikke uden risiko for at blive skuffet, advarer ekspert

Vi har vænnet os til at købe tøj, film og dagligvarer over internettet, og spørger man bilbranchen, så gælder dette nu også købet af den næste bil. I hvert fald bliver der solgt flere og flere biler, hvor enten hele eller dele af transaktionen foregår online.

Og tendensen er stigende.

- Vi oplever, at der er flere og flere af vores medlemmer, der henvender sig til os for at få rådgivning om onlinekøb af biler og rådgivning om købsaftaler, siger Simon Nguyen Kildeby, jurist i FDM.

Også i en af bilforhandlernes interesseorganisationer har de lagt mærke til, at større dele af salget flytter online.

- Der er mere tale om en evolution end en revolution. Dele af købsprocessen flytter online, men det er stadig sjældent, at hele købet udelukkende foregår online. Langt de fleste kunder ønsker at se, prøve og mærke bilen, inden de køber den, siger Thomas Møller Sørensen, som er direktør for Bilbranchen i Dansk Industri.

Meget tyder på, at det er pandemien, der har kickstartet onlinehandlen med biler.

Ifølge Motor-magasinet blev hver tiende Volkswagen solgt på nettet i 2020, hvilket er en stor stigning fra året før.

Samtidig har bilkæmpen Stellantis, derstår for produktionen afmærker som Opel, Citroën og Peugeot, opsagt alle aftaler med europæiske forhandlere fra juni 2023 for at fokusere på direkte onlinesalg.

Bilforhandlere bliver nødt til at indstille sig på en omstilling til onlinesalg, siger direktør for Bilbranchen i Dansk Industri, Thomas Møller Sørensen. Foto: Peter Hove Olesen

Burde være billigere

Inden du tilføjer din næste bil til indkøbskurven og godkender betalingen med MitID, er der nogle ting, du skal undersøge, understreger Simon Nguyen Kildeby.

Onlinesalget kommer nemlig både med fordele og ulemper.

- Den vigtigste fordel er, at man har fortrydelsesret, hvilket man ikke har lovkrav på, når man køber en vare i en fysisk butik, siger han og fortsætter:

- I bund og grund er der mange af de samme fordele, som når man for eksempel køber tøj på Zalando. Man kan sidde i ro og mag og sammenligne priser, uden at der står en sælger, der stresser og presser en til at handle.

- Derudover burde det i teorien også være billigere, fordi handlen springer et led over, og der ingen udgifter er til flotte salgslokaler.

Der er umiddelbart to klare ulemper, hvis det næste bilkøb skal foregå online. Når man køber tøj, er der nogen, der bestiller i flere forskellige størrelser for at finde den, der passer bedst, hvorefter de forkerte størrelser sendes retur.

Denne fremgangsmåde fungerer dog ikke, når det gælder biler.

- Ulempen er, at du ikke har set bilen, inden du køber den. Vi råder vores medlemmer til, at de skal kunne prøvekøre bilen, inden de køber den. De skal finde ud af, om bilen og dens systemer kan det, de forventer, og om den passer til dem.

- Kan du ikke det, så fraråder vi, at du køber den, siger Simon Nguyen Kildebyog understreger, at dette gælder alle biler, men i særdeleshed brugte biler, hvor bilen kan være anderledes og mere slidt, end det ser ud til i salgsannoncerne.

Derudover skal du undersøge, hvad der skal ske med den gamle bil.

- I mange tilfælde vil din gamle bil indgå i handlen. Dette er som udgangspunkt ikke muligt med onlinekøb. Her skal du selv sørge for at komme af med din gamle bil.

Simon Nguyen Kildeby understreger, at ulemperne er ret usikre, fordi onlinehandel med biler stadig er nyt, ligesom man kan forestille sig en række potentielle problemer, som kan opstå i fremtiden.

- Det kunne være i forhold til levering og reklamation. Hvis du har købt en bil hos en fysisk forhandler, er der ingen tvivl om, hvor den skal afhentes, og hvor du skal reklamere.

- Det er mere uklart med onlinesalg. Måske bliver bilen leveret på en eller anden parkeringsplads, men hvor skal du så gå hen, hvis den går i stykker, spørger han retorisk:

- Det er ikke noget, vi har oplevet mange problemer med endnu, men man skal sørge for at læse købsaftalen, hvor den slags ting bliver afklaret. Herunder om der er fortrydelsesret, og sikre sig, at der er mulighed for at reklamere over fejl og mangler.

Fra forhandler til agent

Det er ikke kun for forbrugeren, at onlinesalget får betydning. Det betyder også, at forhandlerne skal tænke anderledes, når de vil sælge biler, ligesom deres rolle i fremtiden også forandres.

- De bliver en slags agenter for producenterne i stedet for forhandlere, så de kan ikke selv bestemme prisen som i dag, men bliver i stedet producentens repræsentant lokalt, som man møder, inden man køber sin bil, og efterfølgende hvis bilen skal serviceres, siger Thomas Møller Sørensen.

Han mener dog ikke, at vi kigger ind i en fremtid, hvor bilsalget alene foregår online, selvom det var tanken for nogle år siden.

- Det tror jeg ikke, vi kommer til at se i et større omfang. Der er en undersøgelse af forbrugerne i Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien fra i år, hvor man har spurgt, hvordan den ideelle købsoplevelse er.

- Her svarer langt størstedelen - ung som gammel - at de foretrækker en kombination af online og analog, når de skal købe ny bil. Det er kun cirka 5 procent, som udelukkende ønsker at købe bilen online.

Kan kun købes på nettet

- Vi skriver 2019. Folk ønsker at købe ind over nettet, sagde Elon Musk, da han i 2019 lukkede en masse Tesla-butikker for at satse på onlinesalg. Foto: Pool /Ritzau Scanpix

Flere og flere bilmærker vælger at gå over til udelukkende at sælge deres biler online. Dette er tilfældet med Tesla og Polestar samt hos flere af de kinesiske bilproducenter som MG og Aiways.

Selv om købet af bilen foregår online, kan du hos de fleste bilmærker stadig komme ud og se, opleve og prøvekøre bilen i såkaldte showrooms eller hos de traditionelle forhandlere.

Her kan man også typisk få hjælp af en bilsælger til at udstyre sin bil.

