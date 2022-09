Danskerne klager over biludlejningen

Mange, der har prøvet at leje bil på ferien, vil nok kunne nikke genkendende til, at det er forbundet med en vis portion usikkerhed, når man snupper nøglerne til bilen.

Er alt, som det skal være? Har man fået skrevet under på noget, man ikke skulle have skrevet under på? Er man godt nok dækket, hvis uheldet er ude?

Hos Forbruger Europa, som rådgiver og vejleder forbrugere om rettigheder, har man hen over sommeren oplevet ’en markant stigning’ i henvendelser fra forbrugere, der har fået uventede regninger efter at have kørt i lejebil på ferien, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

- Vi har denne sommer fået mange henvendelser fra forbrugere, der enten ikke fik den bil, de havde booket, har fået opkrævet flere penge, end de havde regnet med eller ikke kan få deres depositum retur.

- Det kan i nogle tilfælde dreje sig om mange tusinde kroner, siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa, i pressemeddelelsen.

Forbruger Europa har modtaget flere klager end normalt over billeje i udlandet, fortæller Lars Arent. Arkivfoto: Mads Holm

Uigennemskueligt

Forbruger Europa oplever, at forbrugerne synes, at billeje kan være svært at gennemskue.

- Billeje kan være kompliceret for forbrugerne at navigere i - afhængig af, hvordan bilen er lejet. Der kan også være tredjeparter i spil, som for eksempel en bookingportal, der kan gøre det svært for forbrugerne at vide, hvor de kan rette henvendelse, siger Lars Arent.

Derfor råder de til, at man holder øje med sin bankkonto, efter ferien af slut. Mange af henvendelserne handler nemlig om, at der er trukket flere penge, end forbrugeren havde regnet med.

- Hvis du er kommet til at sige ja til en unødvendig tilkøbsforsikring, kan det være svært at gøre din klagesag gældende på bagkant. Her gælder det som udgangspunkt, at det du har købt og skrevet under på, det hæfter du for, siger Lars Arent.

Har man omvendt ikke skrevet under, kan der være mulighed for at gøre indsigelser, hvis der pludselig trækkes et beløb, man er uenig i.

Forbruger Europa anbefaler, at man reagerer straks skriftligt, hvis biludlejeren trækker et for højt beløb.

