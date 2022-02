De 10 vigtigste bilnyheder

Det bliver et rigtig spændende bilår.

- Vi kommer til at sige goddag til en masse nye bilmodeller, og desuden kommer vi til at sige goddag til en masse nye bilmærker, siger Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM, til Ekstra Bladet.

Sammen med FDM’s biltekniske redaktør tager vi et kig på, hvad der kommer til at kendetegne bilåret 2022, og hvilke nyheder der især bliver interessante på det danske marked.

- 2022 bliver et grønt bilår. Vi kommer til at se nye biler på markedet, og det, der generelt set vil være kendetegnende, er, at de vil være grønne - enten som rene elbiler eller som plug-in hybrider, siger Søren W. Rasmussen.

Tager man et kig på FDM’s bilkalender over nye modeller i 2022, viser den, at over halvdelen af bilnyhederne er 100 procent elektriske. Yderligere otte er plug-in hybrider.

- For forbrugerne betyder det, at der vil være flere valgmuligheder, når man skal ud og købe en grøn bil - flere karrosserivarianter, flere størrelser og flere prisklasser at vælge imellem. Det bliver altså nemmere at vælge eksempelvis en elbil, selvom man har nogle særlige behov.

Vi har bedt Søren W. Rasmussen udpege ti af de af de mest interessante bilnyheder, som kommer på markedet i 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nye bilmodeller '22 Skoda Fabia - Skoda Fabia er traditionelt en populær bilmodel i Danmark, og den nye bliver billig med en pris fra cirka 150.000 kr. - Den skiller sig fuldkommen ud fra trenden blandt de øvrige bilnyheder, idet den ikke er elektrisk. - Det er en bil til dem, som siger: 'Hvad skal vi med alle de elbiler? Kan vi ikke bare få en bil som i gamle dage med benzinmotor og så køre i den?'. - Det kan man godt. Den hedder så Skoda Fabia. * * * Opel Astra/Peugeot 308 - Opel Astra og Peugeot 308 er blevet søskende, da mærkerne er ejet af samme koncern. Derfor er de bygget over samme grundsten, men vidt forskellige at se på. - Teknikken er dog den samme, og det interessante med de to biler er, at begge kommer som plug-in hybrider og senere som elbiler. - Interessant er det også, at de kommer som stationcars, og Danmark er jo et stationcar-land. Så det er to biler, der passer perfekt på det danske marked. * * * Nissan Ariya - Nissan Ariya er en elbil, som populært sagt kan kaldes en elektrisk udgave af en Nissan Qashqai. - Qashqai har i mange år været en af danskernes foretrukne bilmodeller, og nu kommer der en eludgave. Det bliver interessant at se, hvordan den er. * * * Toyota Aygo X - Toyota Aygo var tidligere en af Danmarks mest solgte biler. - Det virker lidt, som om danskerne har fået flere penge på lommen, for nu er det dyre biler, der bliver solgt mange af. - Men Aygo X skal nok blive populær i Danmark. Den tilbyder meget af det, man efterspørger, og stadig til en lav pris. Den er heller ikke elektrificeret. * * * Volkswagen ID. 5 - Elbilen ID. 4 er i øjeblikket den mest solgte elbil herhjemme. Nu får den en fætter i form af ID. 5, som er den mere sportslige, coupé-agtige udgave af ID. 4. * * * Fisker Ocean - Fisker Ocean er en elbil, og den er særligt interessant i Danmark, fordi den er konstrueret og designet af danske Henrik Fisker. - Han har oprettet en fabrik i USA, hvor han bygger Ocean-modellen. Den kommer her til landet og til nogle ret interessante priser. * * * Renault Mégane E-Tech - Renault Mégane E-Tech fører arven videre fra nogle af Renaults første elbiler i form af Zoe og Fluence. - Renault var med til at skabe opmærksomhed om elbiler, men så gik det lidt i stå. - Nu kommer de tilbage med fuld skrue og tager kampen op med en elbil, der er virkelig interessant. * * * BYD, Nio, Xpeng - Her vil jeg ikke gå nærmere ind i modellerne, men de er interessante, fordi der er tale om tre kinesiske bilmærker, vi ikke har hørt om før. - Det er alle sammen elbiler, og de kommer til Danmark og byder sig formentlig til med attraktive priser, men ofte også med et koncept, som er anderledes, end vi er vant til. - Typisk skal man købe bilerne på nettet, og de bryder med den traditionelle måde, vi er vant til at tænke på i bilverdenen. Fotos: PR Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------