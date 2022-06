De grønne biler er ikke altid så grønne endda

Selvom en elbil umiddelbart ser væsentligt ’grønnere’ ud end fossilbiler, fordi de elektriske af slagsen ikke udleder CO2 under kørsel, kan man ikke være sikker på, at elbiler nødvendigvis er bedre for klimaet end tilsvarende dieselbiler.

En ny undersøgelse, som har regnet på bilernes udledning af CO2 over hele bilernes levetid, inkl. produktion, viser, at nogle elbiler slet ikke er så grønne endda.

Den nye undersøgelse er den hidtil største af sin slags, og den omfatter både elbiler, plugin-hybrider og benzin- og dieselbiler. En enkelt brintbil og to hybridbiler er også med.

Bag undersøgelsen står den uvildige testorganisation Green NCAP, som FDM er med i. Green NCAP støttes også af EU, som står bag denne nye undersøgelse. Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Elbilernes batterier er særdeles klimatunge at producere, og derfor er en elbil faktisk 'bagud på CO2-point', når den triller ud af fabrikken, forklarer Ilyas Dogru. Foto: FDM

Troværdighed

Resultaterne viser, at at enkelte elbiler udleder næsten lige så meget CO2 som en dieselbil, men at samlet set er elbiler klart bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler.

- Der er et stort fokus på klimavenlige biler. Det mærker vi i vores rådgivning, hvor vi får mange henvendelser om elbilernes reelle klimabelastning, som mange er i tvivl om.

- Derfor er det også helt nødvendigt med troværdige livscyklusanalyser, som åbent og gennemsigtigt deklarerer bilers samlede klimabelastninger gennem deres levetid, siger Ilyas Dogru, som er chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

Med 121 g CO2/km er eludgaven af Fiat 500 den bil, der i Green NCAP’s test har det laveste CO2-aftryk over hele bilens levetid. Her vist blandt 28 af testens 61 biler. Grafik: FDM

Starter i minus

- Green NCAP har gennem årene testet bilers miljø- og klimaaftryk under kørsel, men med den nye undersøgelse får forbrugerne nu endnu bedre mulighed for at træffe det bedst mulige valg af bil for dem, siger han.

Undersøgelsen af de 61 biler viser, at den ’sorteste’ elbil samlet set udleder lige så meget CO2 i sin levetid, som den ’grønneste’ dieselbil. Begge har et CO2-aftryk, der svarer til 175 gram CO2 pr. km.

- Elbiler er bagud på CO2-point, når de ruller ud fra fabrikken. Årsagen er bilernes batterier, som er klimatunge at producere. Derfor er det også vigtigt, at man ikke køber en elbil med et større batteri, end man har behov for.

- Jo større og tungere det er, jo længere tid går der, før en elbil indhenter benzin- og dieselbiler. Over tid er der dog ikke tvivl om, at elbiler er de mest klimavenlige, og så er de også billigere i det samlede bilejerskab, siger Ilyas Dogru.



