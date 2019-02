Den bedste stifinder sladrer om både trafik og lukketid

I efteråret blev det muligt at koble Google Maps til bilens skærm via Apple CarPlay, hvor den nu konkurrerer med æblemærkets egen navigationstjeneste

De kendte navigationsanlæg er trængte. Det store skred kom for alvor, da bilmærkerne begyndte at lancere modeller med mulighed for Apple CarPlay.

Systemet, der gør det muligt at koble en iPhone til bilens infotainmentskærm, gjorde det nemlig muligt at bruge smartphonens indbyggede navigationsapp, Apple Maps, til navigation.

I efteråret kom en spiller mere på banen i form af appen Google Maps. Den konkurrerende navigationstjeneste blev opdateret til at fungere med Apple-systemet, og nu popper den helt automatisk op på infotainmentskærmen, når telefonen kobles til.

Men hvad er bedst? Vi er ikke i tvivl efter at have testet begge systemer over en længere periode i flere forskellige bilmodeller.

Først må vi dog endnu en gang konstatere, at det ikke er sjovt at være ejer af en smartphone med Androidstyresystem.

Disse telefoner er udelukket fra Apple CarPlay-universet, og det tilsvarende system, Android Auto, findes endnu ikke på dansk. Det er ret afgørende, da systemerne som udgangspunkt er talestyrede af hensyn til trafiksikkerheden.

Både Google Maps og Apple Maps byder på nydelig og overskuelig grafik. Begge tjenester lægger også op til, at den ønskede adresse indtales ved hjælp af talestyring.

Vi har tidligere haft problemer med Apple-systemets evne til at forstå adresser og komme med de rigtige forslag, men det er blevet meget bedre.

Google Maps gør det dog lige så godt og har den klare fordel, at kortmaterialet her er større, mere finmasket og bedre opdateret. Det betyder i praksis, at vi får langt flere rigtige hits, når vi nævner vejnavne og byer for appen.

Det gælder også firmaer og for eksempel caféer og restauranter.

Det spiller dog også ind, hvilken bil man kører i. Når vi har testet systemerne i biler som den nye Kia Ceed og Peugeot 508, har de fungeret fint, mens vi helt har måttet opgive forehavendet under test af mikrobilen Toyota Aygo.

Her hørte systemerne konsekvent forkert, hvilket både kan skyldes den massive mængde støj i kabinen, og at mikrofonen muligvis er ringere.



Google Maps folder sig ud på bilens infotainmentskærm, og appens trafikfunktion kommer til sin ret. Foto: Jens Overgaard

Når først adressen er indtastet, virker begge navigationstjenester ret overbevisende med hensyn til at finde vej til destinationen. Og begge systemer har logiske og retvisende grafikker med klare infobokse, der vises i god tid før afkørsler eller rundkørsler.

Du har dog langt flere indstillingsmuligheder i Google Maps. Her kan man for eksempel fravælge motorveje, betalingsveje og jernbaner eller tilvælge satellitkort med enkelt kortbilledmateriale fra Google. Appen har også en trafikfunktion, der med farvekoderne rød, gul og grøn kan fortælle, om der er kø forude.

Funktionen virker fint, selv om man ikke skal regne med detaljerede oplysninger.

Rød varsler køkørsel under 40 km/t., gul varsler kørsel med 40-80 km/t., og grøn lidt højere hastighed. Grå betyder, at der i øjeblikket ikke er tilgængelig information om trafikken på strækningen.

Både Google Maps og Apple Maps har i lighed med almindelige navigationsanlæg en indbygget ' Point of Interest'-funktion, der kan lede brugeren til eksempelvis restauranter, tankstationer og hoteller.

Søger man efter restauranter, bliver man i Apple Maps henvist til dem, der tydeligvis har betalt for at være med, mens Google Maps tilsyneladende tager langt flere, mindre og nærmere restauranter med.

En yderligere fordel ved Google Maps er, at systemet henter flere oplysninger og også advarer dig, hvis du har udsigt til at ankomme tæt på eller efter lukketid.

Det er dog ikke muligt at få udpeget restauranter langs ruten. Man søger i stedet i en bestemt radius fra ens lokation, men det fungerer til gengæld godt.



Tjenesterne kan anvise såkaldte ' Points of Interest' som eksempelvis restauranter. Det virker bedst hos Google. Foto: Jens Overgaard

Google Maps har den ulempe, at tjenesten ikke kan huske adresser, der tidligere har været indtastet, medmindre man har været logget ind på sin Google-konto.

Det er ret træls, hvis man kortvarigt går ud af systemet, og her halter Googles tjeneste dermed efter Apples, der godt kan huske adresser.

Sammenlignet med de ' rigtige' navigationsanlæg har både Google og Apple den fordel, at tjenesterne bliver løbende opdateret. Dermed risikerer man ikke længere at køre efter forældede kort - de traditionelle navigationsanlægs største akilleshæl.

Selv om navigationsanlægget er spritnyt, kan kortene stadig godt være forældede, og de bliver typisk kun opdateret en gang om året.

Mest fremme i skoene

Apple CarPlay kan også fungere med navigationstjenesten Waze, der bygger på indberetninger fra brugerne.

Denne app har vi kun testet overfladisk under kørsel, men selve navigationsog grafikdelene er her mere grovkornede, og de mundtlige anvisninger sker udelukkende på engelsk.

Google Maps skulle også være i stand til at vise, at en afkørsel er blevet midlertidigt lukket, og fremhæve alternative ruter. Det var dog ikke noget, vi oplevede under testen.

Da vi kom forbi anlæggelsen af en ny rundkørsel i Haderslev, stod systemet i stedet og stallede helt hjælpeløst.

Så vi måtte i stedet gå efter de gode, gammeldags vejskilte.

Alene de mange opdateringer taler dog for, at Google Maps er mest fremme i køreskoene.