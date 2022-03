- Den siger jo ikke noget

MC’ere er stadig skeptiske: Der er sket en rivende udvikling inden for elmotorcykler. Bare ikke når man kigger på salget. Her står det sløvt til

- Det er den vej, verden går.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra motorcykelekspert Steffen F. Olesen, når man spørger ham, om vi ikke snart vil se flere elmotorcykler på de danske landeveje.

Mellem linjerne fornemmer man også, at der i MC-miljøet er en skepsis at spore. Det vender vi tilbage til.

Ifølge Steffen F. Olesen er den teknologiske udvikling inden for elmotorcykler eksploderet over de senere år.

- Hvor vi tidligere kun har haft et par enkelte aktører på det danske marked - herunder Zero Motorcycles, som har været dominerende herhjemme - begynder andre producenter så småt at melde sig på banen, forklarer eksperten, der til daglig er redaktør på motorcykelmediet MagaCin.dk.

- Mange producenter har i flere år haft elektriske prototyper til at stå i de allermørkeste dele af produktionslinjen. Fælles for alle er, at de har ventet med at afsløre alt for meget, ind til udviklingen nærmede sig noget mere produktionsklart. Og det er tæt på nu. Det kommer snart. Meget snart.

Foto: Shutterstock

Nimbus på strøm

Iværksætteren Claus Støvlbæk Clausen er i gang med at gøre en årelang drøm til virkelighed. Inden længe vil han sammen med resten af sit hold genoplive den ikoniske danske motorcykel Nimbus som elmotorcykel.

- Det har været meget spændende proces for os i Nimbus-teamet.

- Mange har haft stærke følelser og oplevelser med Nimbus. Det er et brand, som står mange nært. Derfor er det også kun naturligt, at der vil være en modstand, når der sker en ændring med et brand, man har kendt siden 1919.

Claus Støvlbæk Clausen uddyber, at han har oplevet en bred enighed blandt Nimbus-entusiaster om, at fremtidens brændstofløsning og alt det dna, som Nimbus-motorcyklen anno 1934 indeholder, skal overføres til den nye Nimbus E-motorcykel.

- Designerne er færdige med deres del, og vi planlægger til vores ordinære generalforsamling i maj at præsentere designet for vores aktionærer og for verdenspressen. Det glæder vi os så meget til. Det bliver et stykke dansk industrihistorie, siger iværksætteren.

Ifølge Claus Støvlbæk Clausen er rækkevidde og lademuligheder nok de store spørgsmål, når det gælder elmotorcykler.

- Det kræver tilvænning at vænne sig til at køre 300-400 km på el i stedet for 500-600 km på fossilt brændstof. Tophastighed, pris og design er vigtige parametre, når der skal vælges motorcykel. Vi tror, at den nye teknologi giver en række muligheder. Også inden for MC-miljøet, så flere og flere vil vælge det grønnere alternativ.

Foto: Shutterstock

Lyd og lugt

Når Steffen F. Olesen kaster et blik på de danske landeveje, oplever han, at skepsissen over for elbiler så småt er ved at aftage.

Hans teori er, at man omsider har fundet en realistisk kombination af teknologi og pris og derved kan tilbyde en bil, som ikke løber tør for strøm efter 100 km og ikke nødvendigvis har samme prisskilt som en Tesla.

- Nøjagtig samme skepsis som ved bilerne er stadig at spore blandt danske motorcyklister, forklarer Steffen F. Olesen.

Han påpeger, at teknologien er i rivende udvikling, og at det derfor snart bliver realistisk at købe en elektrisk motorcykel med en vis rækkevidde. På den anden side er der nogle forskelle fra elbilerne, som gør, at man ikke automatisk kan regne med, at overgangen til opladelige motorcykler bliver den samme som med bilerne.

- Der er ingen tvivl om, at motorcyklister sætter stor pris på lyd og lugt, når de kører på deres øjesten. Men det er en ting, vi må undvære i fremtiden. Derfor tror jeg også, at danske motorcyklister holder krampagtigt fast i modellerne med forbrændingsmotorer, så længe de kan.

På motorcykelsitet MagaCin.dk spurgte man sidste år læserne, om de kunne se sig selv køre elektrisk motorcykel. Hver tredje svarede: ’Nej, aldrig i livet!’ En anden tredjedel svarede: ’Først når rækkevidden er bedre’, mens godt hver femte svarede: ’Ja, det er jo fremtiden’. De resterende svarede ’Ved ikke’.

Forsvindende få

Hos den danske Harley-Davidson-importør Cap’s følger direktør Lars Kildholdt med i udviklingen inden for elmotorcykler. Cap’s har en elmotorcykel på markedet, som ifølge dem er af høj kvalitet og ikke vanvittig dyr.

- Alligevel må vi konstatere, at vi sælger forsvindende få. Langt de fleste eksisterende kunder gider ikke engang prøvekøre den, siger Lars Kildholdt og nævner, hvad de typiske begrundelser er:

- Folk siger: ’Den siger jo ikke noget’. Eller: ’Jeg skal kunne mærke maskinen’. Blandt vores kunder er der mange, som elsker sjælen og fornemmelsen af historiens vingesus, når de kører på deres klassiske Harley-Davidson. Kan de ikke få den del med, så lader de hellere være.

Han mener, at forskellen fra eksempelvis en elbil er, at elbilen bruges til at transportere køreren fra A til B. Men når det handler om at køre på motorcykel, er opfattelsen, at det handler om mere end et transportmiddel.

- De kører motorcykel for turen, for symbiosen mellem mand og maskine, lyden, vibrationerne, duften af naturen, der passerer - og selvfølgelig kammeratskabet. Man oplever så meget mere på en motorcykel og kun nogle få er villige til at give køb på den del af oplevelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dét bliver den største udfordring

Foto: Shutterstock

Fire faktorer går igen, når eksperter skal udpege elmotorcyklens udfordringer: Rækkevidde, opladningstid, lademuligheder og infrastruktur.

Motorcykelekspert Steffen F. Olesens forventning er, at der ret snart kommer styr på disse faktorer, da rækkevidden bliver bedre skridt for skridt, mens flere aktører er på opgaven med ladestandere.

– Men vi skal vænne os til ikke selv at kunne skrue i vores motorcykler. Noget, som rigtig mange motorcyklister holder af og finder glæde ved, siger han.

– Den største udfordring bliver nok at få folk til at indse, at vi om kort tid ikke længere kan købe nye motorcykler med forbrændingsmotorer, medmindre der sker noget revolutionerende med alternative brændstoffer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan fungerer en elmotorcykel

Foto: Shutterstock

På en elmotorcykel er den kendte brændstofmotor udskiftet med en pakkeløsning bestående af et batteri, en driver og en del elektriske installationer. Med andre ord en mere enkel installation med en betydelig mindre vedligeholdelse og intet oliespild.

Gearskifte og kobling er du også fri for. Og så er der naturligvis kun dækstøj.

Alt i alt er elmotorcyklen et meget mere klimavenligt valg. Hvis du som forbruger er fokuseret på miljøet, så er det det rette alternativ.

Der blev solgt tre elmotorcykler i Danmark i 2019. Det tal steg til 27 sidste år.

Kilder: Claus Støvlbæk Clausen, Nimbus og Steffen F. Olesen, MagaCin.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------