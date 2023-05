- Den skal være stor og hurtig

- Interesserer du dig for biler?

- Jeg elsker biler. Det har jeg altid gjort, faktisk siden jeg var lille. Det kommer nok bag på nogle, men jo hurtigere, jo bedre, og jo større, jo bedre. Derfor har jeg også haft nogle vilde biler gennem tiden - også vildere end de fleste.

- Hvad er den vildeste, du har haft?

- Det må næsten være min Hummer. Kæmpe bil, nærmest en tank på fire hjul, en drengedrøm, jeg fik udlevet, og så har jeg også haft en Audi Q10, der var rimelig stor. Jeg har altid elsker store biler. Så føler jeg mig tryg bag rattet.

- Hvad var den første bil?

- Det var en hvid Fiat Punto med sort tag. Jeg var så glad for den bil, og jeg havde arbejdet så hårdt for den. Jeg var 18 år gammel og havde sparet sammen over længere tid, så jeg havde 70.000 kroner i hånden, da jeg gik ind til brugtvognsforhandleren og kørte derfra i min lille bil.

- Det var en stor dag. Dengang boede jeg i en lille lejlighed ude på Peter Bangsvej på Frederiksberg, og cirka en gang i timen var jeg lige ovre ved vinduet for at kigge på den holde parkeret på gaden.

PR-foto

- Hvor mange biler har du haft?

- Jeg mener ti, men det kan også godt være flere. Den første var Fiat Puntoen, så fulgte en Audi TT, BMW 335I - så rendte jeg ind i en livskrise, hvilket smittede af på mit bilvalg, for jeg blev tvunget ned i en Fiat 500. Derefter to Kia’er, en Audi Q7, Range Rover, Hummeren og endelig min nyeste bil, jeg netop har købt. Ikke leaset, men købt for mine egne penge.

- Hvad kører du i nu?

- Jeg har lige købt en elbil af hensyn til klimaet. En Mercedes EQC 400, og den er simpelthen så lækker. En stor bil, men med grøn samvittighed.

PR-foto

- Hvordan kan det være, du valgte den?

- Det var hensynet til klimaet, der vejede tungest. Min Hummer forurenede alt for meget. Fornuften vandt, og elbiler er jo fremtiden.

- Hvad kan du lide ved den?

- At den overhovedet ikke føles som en elbil. Jeg har før prøvet at køre i for eksempel en Tesla, og det er jo bare en stor computer, der ikke har meget med bil at gøre. Den her er propfyldt med knapper og alt muligt, samtidig med at det er en stor bil med masser af komfort og sikkerhed.

- Hvordan har skiftet til elbil så været?

- Jeg var lidt nervøs, men det er blevet gjort til skamme. Det er virkelig intet problem at køre langt for eksempel til Jylland, for der er lynladere hele vejen, og ingen gider jo køre flere timer i streg. Man tager jo alligevel en pause undervejs, og den kan nå at lade helt op på 40 minutter.

- Det er tilmed billigt at køre elbil, både i drift i form af el og i afgifter. Jeg betaler 400 kroner halvårligt, og til sammenligning kostede Hummeren mig 23.000 kroner om året. Så jeg er virkelig blown away over de mange fordele, der følger med.

- Hvordan vil du beskrive din kørestil?

- Jeg er en god bilist og har kørt bil, siden jeg var 18 år gammel. Jeg har også kørt mange forskellige steder i verden, så jeg har prøvet lidt af hvert. Blandt andet i Thailand, Chile, Hawaii og Japan, dengang jeg optog ‘Gustav og Linse på udebane’. Det var ret vildt, for deres infrastruktur er overvældende.



