Denne app gør det lettere at handle brugt bil

App fra Motorstyrelsen betyder, at ejerskifte ved privat bilhandel kan klares på stedet, hvor restgæld samtidig undersøges. Det er et skridt frem, som letter processen, lyder det fra FDM

Det er blevet nemmere, hurtigere og mere sikkert at handle bil mellem private.

Det blev det i efteråret, da en ny app fra Motorstyrelsen kaldet ’Ejerskifte’ så dagens lys. Ved hjælp af appen kan sælger og køber på stedet tjekke restgæld, vælge forsikringsselskab og lave et ejerskifte.

Det er mere fleksibelt end før, hvor ejerskiftet skete på PC, og hvor det var købers ansvar at få foretaget ejerskiftet, som vedkommende har tre uger til at gøre. Før kørte vedkommende på sælgers forsikring indtil da, hvilket kunne give problemer ved buler.

Hvis der kom fartbøder eller p-bøder undervejs, blev regningen også sendt til den gamle ejer indtil omregistreringen. Det har gennem tiden givet anledning til mange panderynker for sælgerne.

Men det er der nu gjort op med, lyder det fra Jørgen Rasmussen, som er direktør i Motorstyrelsen.

- Denne app giver for første gang borgerne en mulighed for at få styr på de praktiske detaljer omkring en bilhandel i løbet af få minutter. Bilen bliver jo omregistreret med det samme, og det betyder, at sælger ikke skal gå rundt og tænke på, om der går tre uger, før køber får den omregistreret.

- Derudover er det en stor fordel, at forsikringsforholdene kommer på plads, og køber kan køre af sted i bilen velvidende, at der ikke er restgæld i bilen. Det giver ro i maven for begge parter. De problemer, som vi jævnligt ser ved private bilhandler, opstår ikke, hvis man benytter appen ’Ejerskifte’, siger Jørgen Rasmussen.

Jørgen Rasmussen er glad over at kunne hjælpe danskerne med bilhandler. PR-foto

- Der bliver foretaget flere end 200.000 bilhandler mellem private borgere om året, og tidligere har det været forbundet med en vis utryghed at handle med bil. Ejerskifte fjerner usikkerheden, og det er altså bare meget lettere for både køber og sælger, at de kan stå sammen og foretage ejerskiftet på få minutter, siger Jørgen Rasmussen.

Rent praktisk skal appen hentes til køber og sælgers telefon. Sælgeren skaber så en kode, som deles med køberen.

Ifølge direktøren er appen grundigt testet, så den bør virke fra lanceringen nu.

- Vi er meget glade for at kunne hjælpe de mange tusinde danskere, der hvert år handler bil med en anden privatperson.

- Vi har lagt stor vægt på, at appen er let at bruge, og at sikkerheden er i top, og vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra de borgere, der allerede har anvendt ’Ejerskifte’, siger Jørgen Rasmussen om appen, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen står bag.

Appen, som findes både til Android-telefoner og iPhones, har dog lige som den omdiskuterede corona-app en bagside. Den kræver det nye iOs13-styresystem og udelukker på den måde de, der har iPhone 6 eller ældre, der kører med iOs12 og ikke kan opgraderes.

Det samme gælder ejere af Android-telefoner med styresystemer tidligere end Android 6,0. På den anden side tæller de ældre telefoner stadigt færre.

Hos FDM er Casper Schad, som er advokat i FDM’s juridiske rådgivning, positiv over for appen.

- Det er ikke en revolution, i og med at man har kunnet omregistrere på en PC. Men det er endnu et skridt på vejen til at gøre tingene nemmere for bilkøbere og bilsælgere. Så det er en rigtig god ting, som vi er positivt stemte for i FDM, siger Casper Schad.

Privat bilhandel: Det skal du holde øje med

Foto: Oleg Mikhaylov

Der er flere ting, som du skal være opmærksom på, hvis du køber bil privat.

- Det vigtigste er at tjekke, om der er restgæld i bilen. Man kan gå ind i ‘Bilbogen’, og det er nu gjort nemmere med appen, siger Casper Schad.

- Nummer to er, at man skal gøre sig klart, at når man køber bilen privat, er det ‘som beset’. Man kan ikke klage som hos en bilforhandler.

- Derfor er det vigtigt, at man ser sig grundigt for. Hvis man ikke selv synes, at man er egnet til at foretage en undersøgelse af bilens tilstand, skal man finde andre, som er egnede. Det kan f.eks. være på FDM’s testcentre, siger han.

Det er stadig vigtigt med en skriftlig kontrakt på et stykke papir, når du skal købe eller sælge bil, understreger Casper Schad. PR-foto

Han understreger som en sidste ting, at det er vigtigt, at man har en skriftlig kontrakt, som begge parter underskriver, hvor man definerer, hvad man handler, hvilken dato og til hvilken pris.

- Netop når man gør det nemmere at gøre ejerskiftet digitalt, kan vi dog frygte, at nogen mennesker glemmer, at det er vigtigt at have et stykke papir. Der er ikke noget lovkrav om at lave en købsaftale, når man handler en bil.

- Men det kan erfaringsmæssigt give problemer, hvis man ikke har nogen. Især for den køber, som mener, at vedkommende skulle købe noget andet end det, han eller hun får leveret. Det kan være svært, hvis ikke man har en købsaftale, der definerer, hvad man skal have til hvilken pris, siger Casper Schad.

Hurtig omregistrering For at gennemføre et ejerskifte ved bilhandel skal køber og sælger downloade appen 'Ejerskifte'. Den findes i Google Play (fra Android 6,0) og App Store (men kun til iOs13). Her er de få trin: 1. Sælger skal vælge det køretøj, som skal sælges, og danne en kode, som deles med køber. 2. Køber indtaster koden og starter omregistreringen. 3. I forbindelse med omregistreringen vælger køber sit forsikringsselskab. 4. Køber betaler gebyret for omregistreringen og står nu registreret som bilens nye ejer i Motorregisteret. En omregistrering kan stadig foretages via en PC i Motorregisteret, som tilgås med tastselv.skat.dk. Omregistrering kan også foretages hos en nummerpladeoperatør eller i Motorstyrelsens motorekspeditioner. Den koster 340 kr.

